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21.07.2021 15:10
Рубрика: Культура

Венеция объявила состав жюри фестиваля

Текст: Валерий Кузнецов
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

Венецианский фестиваль объявил состав жюри своего главного конкурса. В него вошли два "оскаровских" лауреата: Хлое Чжао ("Земля кочевников") и Пон Джун Хо ("Паразиты"), который возглавит команду рефери.

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Кроме того, судейскую коллегию составили актрисы Синтия Эриво из Великобритании ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль") и Вирджини Эфира из Бельгии ("Искушение"), итальянский режиссер Саверио Констанцо ("Голодные сердца"), актриса и продюсер из Канады Сара Гадон ("Вампиры в Бронксе") и румынский режиссер Александр Нанэу ("Коллектив").

Боснийский режиссер Ясмила Жбанич ("Quo Vadis, Aida?") возглавит жюри параллельной программы "Горизонты". Таким образом, и на этом фестивале женщины берут реванш за то, что им кажется дискриминацией, - их в обоих жюри абсолютное большинство.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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