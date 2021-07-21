Местные власти заплатят человеку компенсацию, если из-за их ошибки человек построил дом там, где нельзя. А именно - возле какой-то важной трубы. Нефтяной или газовой.

Именно так должна выглядеть уважающая себя магистраль: чтобы все видели, что рядом жить нельзя. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В целом нельзя сносить просто так дом человека, когда рядом оказался трубопровод. Если человек действовал честно и законопослушно, он должен получить честную компенсацию. Верховный суд РФ в специальном обзоре судебной практики детально разобрал ситуации, связанные со спорами вокруг построек в защитной зоне трубопроводов.

Например, дано принципиальное разъяснение: нельзя признать самовольной постройкой дом в охранной зоне трубопровода, когда домовладелец не знал о том, что рядом проходит магистраль. Образно говоря, если трубопровод оказался "секретным", дачи возле него просто так не снесут. Более того, владельцы уже снесенных на таком основании домов сейчас смогут потребовать компенсации.

Вопрос касается многих тысяч дачников. Нередко человек лишь постфактум узнает, что рядом с участком проходит магистраль. До сих пор существовала опасность, что в таком случае дом признают самовольной постройкой и заставят снести - за свой счет.

Прямая речь

Никита Филиппов, почетный адвокат России:

Именно такие ситуации случались раньше. Очень часто трубопровод находился под землей, на картах генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, в документации по планировке территории он не отображался, на местности сведения о его границах также не обозначались. Соответственно, дома, расположенные в непосредственной близости от "непубличного" трубопровода, не могут признаваться самовольной постройкой".

Ранее принятые судебные решения о признании таких домов самовольными постройками теперь стало возможно отменить по новым обстоятельствам и потребовать возмещения убытков в случае, если дом уже снесен.

4 метра составляет охранная зона среднего или магистрального газопровода. Охранная зона газопровода высокого давления составляет от 8 до 10 метров

Обзор стал результатом обобщения судебной практики по результатам применения изменений земельного и градостроительного законодательства, произошедших в 2018 году. Не секрет, что до вступления в силу закона о зонах с особыми условиями использования территорий суды очень часто признавали самовольными постройками жилые дома, расположенные рядом с газопроводами. Часто люди даже не знали, что рядом находится опасный линейный объект. Они получали участки, застраивали их по всем правилам, включая процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию (тогда еще не был предусмотрен уведомительный порядок начала и завершения строительства объектов ИЖС). Участки с такими домами покупались и продавались, бывало, по несколько раз, и никто из новых собственников не знал, что строить и жить на таких участках просто опасно. Практика судов по таким спорам была однозначная: если жилой или садовый дом находится в границах минимальных расстояний от трубопровода, а согласование не получено, то он является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет собственника этого дома. Доводы о том, что при строительстве домов никто не знал и не мог знать о проложенной в земле нитке газопровода, суды не интересовали. Закон же поменял эту порочную практику, обязав собственников трубопроводов не только внести в Росреестр сведения о границах зон с особыми условиями использования территории, но и возмещать убытки в связи установлением таких зон. При этом закон прямо закрепил, что уже существующие дома и иные объекты капитального строительства сносу не подлежат.

В том же случае, когда дом построен законно, но в силу ряда обстоятельств оказался в запретной зоне, владельцу в случае сноса обязаны заплатить компенсацию.

Денежные вопросы юристу

Как определяются суммы компенсаций в таких случаях?

Закон оперирует понятием "рыночная стоимость земельного участка без учета установленных зоной ограничений". Для ее определения проводится судебная экспертиза оценки рыночной стоимости, которая определяет стоимость участка, подлежащего выкупу, как если бы участок не находится в этой зоне. Аналогичным образом определяется стоимость построек на участке. Кроме того, в некоторых случаях можно также потребовать компенсацию за переезд, возмещение соответствующих транспортных расходов.

Когда убытки от сноса возмещают местные власти?

Верховный суд рассмотрел спор, в котором было установлено, что местные власти знали о расположении трубопровода, но тем не менее предоставили гражданину участок и разрешили на нем строительство. Гражданин не знал и не мог знать о запрете строительства на участке. После этого построенный дом был снесен по решению суда. В этой ситуации налицо вина органа местного самоуправления. Поэтому суды в таких случаях взыскивают убытки именно с них, а не с собственников трубопроводов, предоставивших местным властям сведения о размещении трубопроводов. В убытки в этом случае включаются рыночная стоимость снесенного дома и хозяйственных построек, затраты на их снос, а также разница между рыночной стоимостью земельного участка без учета ограничений и рыночной стоимостью участка с учетом таких ограничений.

Практика

Кассационный суд подтвердил право граждан требовать сноса чужого самостроя

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: граждане вправе требовать сноса самовольных построек, расположенных на чужой, в том числе общественной земле. Единственное условие: человек должен доказать, что посторонние стены как-то нарушают его права.

Оказывается, суды далеко не всегда принимают подобные иски от граждан, считая, что те не уполномочены поднимать вопрос о разрушении.

Подобная история произошла в Липецкой области. Как рассказал Первый кассационный суд, некий гражданин Т. обратился в суд с иском о сносе самовольной постройки, указав, что напротив одного из домов, на территории общего пользования, находится цельнометаллический гараж и вагончик, принадлежащий гражданину Ч. В 2017 году гараж был демонтирован, однако от него остался фундамент. Истец полагал, что данные объекты нарушают его права и создают угрозу его жизни и здоровью. Увы, нижестоящие суды отказались рассматривать дело.

Кассационный суд не просто не согласился с этим и отменил решения нижестоящих судов: он специально включил данный пример в свой обзор судебной практики с подробными разъяснениями.

Суд обязан принять заявление и проверить все факты. Если чужие постройки действительно чем-то угрожают человеку, он вправе предъявлять претензии. И не важно, где именно они находятся.