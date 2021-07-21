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21.07.2021 13:39
Рубрика: Общество

В Тибете найдены тысячелетние вирусы с неизвестным генетическим кодом

Текст: Денис Передельский
Фото: Lonnie Thompson at The Ohio State University Фото: Lonnie Thompson at The Ohio State University
Фото: Lonnie Thompson at The Ohio State University

Международная команда ученых проанализировала два образца льда, которые были отобраны в тибетском леднике, и обнаружила в них древние и неизвестные человеку вирусы.

Фото: РИА Новости
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Исследование опубликовано в журнале Microbiome, а коротко о нем сообщается на сайте Университета штата Огайо (США). Результаты помогут ученым понять, как вирусы эволюционировали на протяжении веков.

Чтобы повысить качество полученных данных, специально для данного исследования ученые разработали новый сверхчистый метод анализа микробов и вирусов, который позволяет изучать их во льду, не загрязняя его.

Для лабораторного анализа были взяты два образца льда, которые ранее исследователи отобрали на Тибетском плато в Китае в 2015 году. Керны были взяты на леднике Гулия на высоте около 6700 метров над уровнем моря.

Образцы содержат слои льда, которые накапливались год за годом, век за веком, удерживая в своеобразной ловушке все то, что присутствовало в атмосфере во время замерзания каждого слоя. Ученые сравнивают эти слои с временной шкалой. Кстати, одной из целей исследователей был поиск данных об изменении климата на протяжении тысячелетий.

Но в результате они получили еще более интригующие сведения. В образцах льда были обнаружены вирусы, возраст которых составляет почти 15 тысяч лет. Они выжили благодаря тому, что были надежно заморожены.

Большинство из этих вирусов оказались не просто неизвестными науке, авторы работы пишут, что они не похожи ни на какие вирусы, внесенные в каталог на сегодняшний день.

"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в этом льду откладывалось множество вирусов, - говорит ведущий автор работы Чжи-Пин Чжун. - Ледники в западном Китае плохо изучены, и наша цель - использовать эту информацию для понимания состояния окружающей среды в прошлом. Вирусы являются частью этой среды".

Фото: iStock
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Возраст льда и застывших в нем вирусов ученые определили, используя сочетание традиционных и специально разработанных новых методов датирования. Новый метод помог им также обнаружить генетические коды 33 вирусов. Идентифицировать удалось лишь четыре из них. Остальные 28 вирусов оказались новыми для науки.

"Это вирусы, которые могли процветать в экстремальных условиях, - говорит соавтор работы Мэтью Салливан, директор Центра микробиомной науки штата Огайо. - У этих вирусов есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в холоде. Это просто сюрреалистические генетические сигнатуры того, как вирус может выжить в экстремальных условиях".

По словам эксперта, у вирусов нет общего универсального гена. Поэтому их идентификация и присвоение им наименования с занесением в каталог производятся в несколько этапов. Чтобы сравнить неопознанные вирусы с известными вирусами, ученые сравнивают наборы их генов. Известные наборы генов занесены в научные базы данных.

Такой сравнительный анализ был проведен и в этом исследовании. Он показал, что только четыре древних тибетских вируса были открыты ранее. Кстати, они относятся к тем семействам вирусов, которые обычно заражают бактерии. Кроме того, анализ показал, что найденные вирусы, вероятно, произошли из почвы или растений, а не от животных или людей. Исследователи также обнаружили, что концентрация вирусов во льдах Тибета оказалась намного ниже, чем в океанах или почве.

Общество Наука

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