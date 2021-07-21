Вложения инвесторов в ПИФы к концу года могут составить более 2 трлн рублей

Объем вложений инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) к концу 2021 года может превысить 2 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании "БКС Мир инвестиций" для "РГ". Таким образом, динамика роста стоимости чистых активов фондов (отражает размер инвестиций граждан) составит порядка 75% с начала года.

Среди драйверов роста рынка эксперты холдинга выделяют развитие дистанционных сервисов инвестиционных компаний, кросс-продаж банков и сохраняющийся низкий уровень ставок по вкладам. Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, средний уровень депозитных ставок в банках до конца 2021 года не превысит 6-6,5% годовых.

По данным "БКС Мир инвестиций", среди граждан, покупающих паи ПИФов, 55% мужчин и 45% женщин. Основная доля инвесторов - от 26 до 55 лет (примерно 60%). Клиенты управляющих компаний, по данным на конец июня 2021 года, вкладывались в ПИФы, инвестирующие в иностранные и смешанные фонды (27%), российские облигации (25%), отечественные акции (18%). 11% приходится на индексные фонды (стратегия управления повторяет движения определенных индексов), 9% - на иностранные облигации, 8% - на зарубежные акции и, наконец, 2% на драгметаллы.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по росту объема вложений неквалифицированных инвесторов в ПИФы более 2 трлн рублей к концу года сформирован на основе среднемесячной статистики за прошлые периоды с поправкой на сезонный фактор (к концу года интерес к коллективным инвестициям традиционно существенно увеличивается).

"На рынок приходят десятки тысяч новых инвесторов, многие из них не готовы к самостоятельному анализу и выбору ценных бумаг, - отметил директор по поддержке продаж и клиентскому опыту "БКС Мир инвестиций" Андрей Верещагин. - Также объем их начальных вложений может быть недостаточным для формирования сбалансированного портфеля с разными активами". В данном случае, отмечает эксперт, один из оптимальных вариантов - это ПИФы: готовые диверсифицированные инвестиционные решения, минимальный порог входа (от 100 рублей, по некоторым - от 10 рублей), профессиональное управление активами, четкий регуляторный контроль рынка, хорошая ликвидность, возможность инвестировать как в рублях, так и в валюте, налоговые льготы (налоговые вычеты по ПИФам после владения паями более 3 лет, возможность добавлять фонды в портфель на ИИС). "Рынок ПИФов для массового инвестора будет расти, этому будут способствовать развитие дистанционных сервисов инвестиционных компаний, кросс-продаж банков, а также сохраняющийся низкий уровень ставок по вкладам, которые не превышают уровень инфляции. Если для рынка ПИФов двузначные значения доходности в порядке вещей, то ставки по депозитам в обозримой перспективе выше 6-6,5% годовых не поднимутся", - добавляет Андрей Верещагин.

Рынок ПИФов для массового инвестора будет расти благодаря развитию дистанционных сервисов брокеров и кросс-продаж банков

На протяжении последних нескольких лет рынок паевых инвестиционных фондов показывает значительный устойчивый рост, свидетельствуют данные Банка России. В июне прошлого года численность владельцев инвестиционных паев оценивалась в 1,2 млн человек, а в конце мая 2021 года она выросла в несколько раз и составила более 4,2 млн человек. Объем привлеченных средств в открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды в аналогичном периоде 2020 года составлял 602 млрд рублей, а в мае 2021 года - уже 925 млрд рублей.

"Такая динамика позволяет с большой долей вероятности надеяться на продолжение тенденции по развитию рынка ПИФ. Во многом развитию способствуют расширение управляющими компаниями каналов онлайн дистрибуции, а также регуляторные меры Банка России, в том числе по изменению подходов в раскрытии информации, сокращению сроков выдачи паев ПИФ до 1 рабочего дня (в частности, за счет отказа от транзитных счетов)", - сообщили "РГ" в пресс-службе Банка России.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев согласен оценкой роста активов российских фондов. "Количество пайщиков ПИФ уже сравнялось с количеством "реальных" клиентов брокеров, если иметь в виду число зафондированных брокерских счетов, - указал Алексей Тимофеев. - Индустрия коллективных инвестиций является лучшим и наиболее приспособленным институтом для наиболее инвесторов, вкладывающих небольшие суммы, это диверсифицированный финансовый продукт, профессионально управляемый. Вероятно, в 2021 г произойдет перелом в отношении розничных инвесторов к ПИФ, в готовности индустрии предлагать этот инструмент. Этому, в частности, будет способствовать внедрение ИИС-ПИФ (возможность открытия ИИС управляющей компанией ПИФ) и ИИС-3 - комбинация ИИС-1 и ИИС-2, над соответствующими инициативами работают НАУФОР, Банк России и Минфин".

ИИС-ПИФ снизит издержки для инвесторов, намеренных инвестировать только в паевые фонды, а ИИС-3 является хорошей альтернативой пенсионным продуктам.

Потребителям финансовых услуг, которые только выходят на финансовый рынок, либо совершают сделки не так часто и не могут зачастую оценить все риски финансовых инструментов, желательно пользоваться профессиональной помощью, которую предоставляют в том числе управляющие компании, напомнили в пресс-службе Банка России.

"Инвестор должен сделать выбор в пользу того или иного финансового продукта, прежде всего ориентируясь на свои знания и приемлемый уровень риска", - резюмировали официальные представители регулятора.