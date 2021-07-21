Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V"

Вьетнам произвел первую партию вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

Образцы направили в центр имени Гамалеи для контроля качества.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат зарегистрирован в 68 странах с населением более 3,7 млрд человек.