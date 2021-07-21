Пленум Верховного суда детализировал правила назначения компенсаций за волокиту при судопроизводстве. В частности, как напоминает пленум, по закону обвиняемый сможет потребовать компенсацию, если следствие тянется больше четырех лет.

Поправки вносятся в уже действующие разъяснения. Однако с момента их принятия прошло время, в законы были внесены некоторые изменения, и необходимо освежить рекомендации. "Напомню, закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение судебных решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием. Этот институт служит проявлением социальной ответственности государства в лице и судебной власти, и правоохранительных органов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Компенсацию вправе требовать даже виновный человек, чье дело расследовалось неоправданно долго. Также деньги положены обвиняемому в том случае, если волокиту допустил суд.

Право требовать компенсацию за волокиту возникает, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения.

Иными словами, человек, чье дело двигается слишком медленно, не должен сидеть и ждать. Он должен подать заявление об ускорении, то есть официально попросить судей или правоохранителей поторопиться. По большому счету не важно, что ответят человеку на такое заявление, тут главное зафиксировать сам факт беспокойства по поводу затяжек. Так что такое заявление в любом случае станет тревожным сигналом для следователя.