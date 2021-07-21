Списки заверены

ЦИК России заверил списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутые:

- политической партией "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ";

- политической партией "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";

- политической партией "Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА";

- политической партией "ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";

- политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";

- политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ";

- политической партией "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Список зарегистрирован

Центральная избирательная комиссия РФ 19 июля 2021 года зарегистрировала список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый:

- политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России".

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 14 июля 2021 года

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 000 рублей.

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 432 000 000 рублей. Израсходовано - 188 865 001,48 рублей, из них 183 089 261,60 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (42 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 40 000 000 рублей. Израсходовано средств - 17 801 010 рублей, из них 17 272 980 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (4 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).