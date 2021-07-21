Выпущен мощный смартфон Samsung за 12500 рублей. Брать или нет?

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M21 2021 Edition. Модель получилась "долгоиграющей" благодаря аккумулятору на 6000 мАч.

Фото: Samsung

Смартфон оснащен 6,4-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и стандартной частотой развертки 60 Гц. Тройная камера оснащена основным (48 Мп) и широкоугольным (8 Мп) модулями, а также сенсором глубины (5 Мп), разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Объем оперативной памяти может составлять 4 или 6 Гб, постоянной - 64 или 128 Гб, работает новый Galaxy M21 на чипе Exynos 9611. Предусмотрены порт USB-C и разъем для наушников.

Что касается стоимости, то на индийском рынке, где аппарат первым поступит в продажу, она составляет 12499 рупий - это чуть меньше 12500 рублей - за версию 4/64 Гб.

За такие деньги аппарат можно назвать заслуживающим покупки: огромная батарея, отличный яркий экран AMOLED, крепкая камера среднего уровня. Комплектация для российского рынка наверняка будет включать в себя модуль NFC. Единственное, что может смутить - батарея на мощности 15 Вт будет заряжаться довольно долго, однако подпитывать ее электричеством придется далеко не каждый день.