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21.07.2021 16:47
Рубрика: Происшествия

За сутки ликвидированы 106 лесных пожаров, еще 279 продолжают тушить

Текст: Алексей Дуэль

Лесным пожарным удалось за минувшие сутки потушить 106 лесных пожаров на площади 27 тысяч га, сообщили в Рослесхозе. Еще 279 лесных пожаров на площади в 903 тысячи га продолжают тушить. К борьбе с огнем привлечены 6,7 тысячи человек, больше 1100 единиц техники и 32 воздушных судна.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
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Наиболее сложная ситуация в Якутии - там зафиксировано 98 пожаров на площади в 746 тыс. га. К ликвидации огня привлечены самолеты Бе-200 и Ил-76.

Горит и Иркутская область. Там 38 лесных пожаров охватили 36 тысяч га. В Карелии продолжают бороться с 35 пожарами на площади в 7 тысяч га.

К работам привлечены 853 специалиста федеральной Авиалесоохраны и сотрудники 14 региональных авиабаз. Росгидромет отмечает задымление в населенных пунктах Иркутской, Амурской областей, Хабаровского края и Якутии.

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары

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