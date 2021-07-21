За сутки в России подтверждено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3254

2 Московская область 2161

3 Санкт-Петербург 1939

4 Нижегородская область 537

5 Красноярский край 499

6 Свердловская область 489

7 Воронежская область 463

8 Пермский край 413

9 Республика Крым 404

10 Иркутская область 395

11 Омская область 361

12 Ростовская область 348

13 Хабаровский край 334

14 Забайкальский край 317

15 Волгоградская область 317

16 Брянская область 313

17 Челябинская область 299

18 Оренбургская область 295

19 Самарская область 289

20 Республика Коми 278

21 Ставропольский край 276

22 Алтайский край 273

23 Астраханская область 269

24 Тверская область 268

25 Тюменская область 263

26 Мурманская область 261

27 Приморский край 260

28 Ульяновская область 259

29 Республика Башкортостан 247

30 Липецкая область 245

31 Краснодарский край 245

32 Ленинградская область 243

33 Калининградская область 240

34 Пензенская область 239

35 Саратовская область 238

36 Республика Бурятия 237

37 Вологодская область 230

38 Владимирская область 220

39 Архангельская область 217

40 Ярославская область 205

41 Смоленская область 204

42 Новосибирская область 201

43 Кемеровская область 198

44 Республика Дагестан 198

45 Республика Карелия 197

46 Курская область 192

47 Республика Тыва 190

48 Ханты-Мансийский автономный округ 183

49 Республика Хакасия 179

50 Новгородская область 156

51 Тульская область 149

52 Удмуртская Республика 145

53 Костромская область 138

54 Рязанская область 138

55 Севастополь 136

56 Калужская область 136

57 Белгородская область 134

58 Чеченская Республика 129

59 Псковская область 125

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 124

61 Амурская область 121

62 Кировская область 121

63 Курганская область 120

64 Томская область 112

65 Ивановская область 111

66 Республика Калмыкия 110

67 Сахалинская область 103

68 Республика Саха (Якутия) 99

69 Тамбовская область 97

70 Орловская область 85

71 Кабардино-Балкарская Республика 75

72 Республика Чувашия 68

73 Республика Мордовия 65

74 Республика Алтай 59

75 Республика Марий Эл 59

76 Карачаево-Черкесская Республика 58

77 Республика Ингушетия 55

78 Республика Северная Осетия-Алания 53

79 Камчатский край 51

80 Республика Татарстан 48

81 Республика Адыгея 43

82 Еврейская автономная область 37

83 Магаданская область 25

84 Чукотский автономный округ 23

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 случаев (+ 0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Татарстан 0,21%

2. Москва, Орловская область 0,22%

3. Республика Саха (Якутия) 0,23% За последние сутки подтверждено 783 смерти Москва 104

Санкт-Петербург 103

Иркутская область 42

Нижегородская область 28

Краснодарский край 27

Московская область 21

Ростовская область 21

Пермский край 20

Красноярский край 19

Пензенская область 18

Свердловская область 18

Алтайский край 16

Республика Бурятия 13

Ленинградская область 12

Ульяновская область 12

Челябинская область 12

Астраханская область 11

Самарская область 11

Новосибирская область 11

Саратовская область 10

Воронежская область 9

Липецкая область 9

Мурманская область 9

Волгоградская область 9

Смоленская область 8

Тверская область 8

Республика Коми 8

Архангельская область 8

Республика Крым 8

Брянская область 7

Тульская область 7

Оренбургская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Курская область 6

Вологодская область 6

Ставропольский край 6

Республика Башкортостан 6

Тюменская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Забайкальский край 6

Белгородская область 5

Владимирская область 5

Костромская область 5

Орловская область 5

Ярославская область 5

Удмуртская Республика 5

Кемеровская область 5

Хабаровский край 5

Калужская область 4

Рязанская область 4

Республика Калмыкия 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Чувашия 4

Республика Хакасия 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Омская область 3

Амурская область 3

Сахалинская область 3

Псковская область 2

Республика Мордовия 2

Кировская область 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Карелия 1

Республика Ингушетия 1

Республика Марий Эл 1

Республика Алтай 1

Томская область 1

Приморский край 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 150 705 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 584 человека Москва 8006

Московская область 1997

Санкт-Петербург 1928

Свердловская область 448

Нижегородская область 417

Воронежская область 362

Пермский край 302

Республика Хакасия 283

Ростовская область 279

Забайкальский край 277

Самарская область 265

Хабаровский край 259

Республика Бурятия 253

Тюменская область 243

Ульяновская область 236

Саратовская область 221

Липецкая область 218

Омская область 216

Брянская область 212

Тверская область 203

Республика Карелия 198

Севастополь 198

Кемеровская область 194

Красноярский край 191

Приморский край 188

Иркутская область 185

Владимирская область 184

Ханты-Мансийский автономный округ 181

Архангельская область 169

Калининградская область 169

Курская область 167

Челябинская область 167

Вологодская область 165

Республика Крым 165

Республика Башкортостан 160

Республика Дагестан 148

Оренбургская область 138

Белгородская область 135

Волгоградская область 135

Новосибирская область 123

Псковская область 120

Рязанская область 115

Ямало-Ненецкий автономный округ 115

Тамбовская область 113

Калужская область 105

Кировская область 104

Новгородская область 102

Ярославская область 100

Смоленская область 94

Костромская область 92

Ставропольский край 92

Алтайский край 88

Республика Коми 86

Ивановская область 84

Ленинградская область 83

Курганская область 73

Сахалинская область 73

Орловская область 71

Астраханская область 70

Краснодарский край 64

Тульская область 62

Республика Чувашия 62

Мурманская область 60

Республика Тыва 56

Республика Саха (Якутия) 52

Республика Алтай 50

Удмуртская Республика 49

Амурская область 49

Республика Мордовия 44

Республика Калмыкия 37

Кабардино-Балкарская Республика 31

Пензенская область 31

Республика Марий Эл 30

Республика Адыгея 29

Республика Ингушетия 26

Томская область 25

Республика Северная Осетия - Алания 16

Камчатский край 10

Магаданская область 9

Карачаево-Черкесская Республика 7

Республика Татарстан 6

Чукотский автономный округ 5

Ненецкий автономный округ 4

Чеченская Республика 3

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 404 797 человек. Что делать после получения первой дозы вакцины от коронавируса