За сутки в России подтверждено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3254
- 2 Московская область 2161
- 3 Санкт-Петербург 1939
- 4 Нижегородская область 537
- 5 Красноярский край 499
- 6 Свердловская область 489
- 7 Воронежская область 463
- 8 Пермский край 413
- 9 Республика Крым 404
- 10 Иркутская область 395
- 11 Омская область 361
- 12 Ростовская область 348
- 13 Хабаровский край 334
- 14 Забайкальский край 317
- 15 Волгоградская область 317
- 16 Брянская область 313
- 17 Челябинская область 299
- 18 Оренбургская область 295
- 19 Самарская область 289
- 20 Республика Коми 278
- 21 Ставропольский край 276
- 22 Алтайский край 273
- 23 Астраханская область 269
- 24 Тверская область 268
- 25 Тюменская область 263
- 26 Мурманская область 261
- 27 Приморский край 260
- 28 Ульяновская область 259
- 29 Республика Башкортостан 247
- 30 Липецкая область 245
- 31 Краснодарский край 245
- 32 Ленинградская область 243
- 33 Калининградская область 240
- 34 Пензенская область 239
- 35 Саратовская область 238
- 36 Республика Бурятия 237
- 37 Вологодская область 230
- 38 Владимирская область 220
- 39 Архангельская область 217
- 40 Ярославская область 205
- 41 Смоленская область 204
- 42 Новосибирская область 201
- 43 Кемеровская область 198
- 44 Республика Дагестан 198
- 45 Республика Карелия 197
- 46 Курская область 192
- 47 Республика Тыва 190
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 183
- 49 Республика Хакасия 179
- 50 Новгородская область 156
- 51 Тульская область 149
- 52 Удмуртская Республика 145
- 53 Костромская область 138
- 54 Рязанская область 138
- 55 Севастополь 136
- 56 Калужская область 136
- 57 Белгородская область 134
- 58 Чеченская Республика 129
- 59 Псковская область 125
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- 61 Амурская область 121
- 62 Кировская область 121
- 63 Курганская область 120
- 64 Томская область 112
- 65 Ивановская область 111
- 66 Республика Калмыкия 110
- 67 Сахалинская область 103
- 68 Республика Саха (Якутия) 99
- 69 Тамбовская область 97
- 70 Орловская область 85
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 75
- 72 Республика Чувашия 68
- 73 Республика Мордовия 65
- 74 Республика Алтай 59
- 75 Республика Марий Эл 59
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
- 77 Республика Ингушетия 55
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 53
- 79 Камчатский край 51
- 80 Республика Татарстан 48
- 81 Республика Адыгея 43
- 82 Еврейская автономная область 37
- 83 Магаданская область 25
- 84 Чукотский автономный округ 23
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 случаев (+ 0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Татарстан 0,21%
- 2. Москва, Орловская область 0,22%
- 3. Республика Саха (Якутия) 0,23%
За последние сутки подтверждено 783 смерти
- Москва 104
- Санкт-Петербург 103
- Иркутская область 42
- Нижегородская область 28
- Краснодарский край 27
- Московская область 21
- Ростовская область 21
- Пермский край 20
- Красноярский край 19
- Пензенская область 18
- Свердловская область 18
- Алтайский край 16
- Республика Бурятия 13
- Ленинградская область 12
- Ульяновская область 12
- Челябинская область 12
- Астраханская область 11
- Самарская область 11
- Новосибирская область 11
- Саратовская область 10
- Воронежская область 9
- Липецкая область 9
- Мурманская область 9
- Волгоградская область 9
- Смоленская область 8
- Тверская область 8
- Республика Коми 8
- Архангельская область 8
- Республика Крым 8
- Брянская область 7
- Тульская область 7
- Оренбургская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Курская область 6
- Вологодская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Башкортостан 6
- Тюменская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Забайкальский край 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Костромская область 5
- Орловская область 5
- Ярославская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Кемеровская область 5
- Хабаровский край 5
- Калужская область 4
- Рязанская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Республика Хакасия 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Омская область 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Псковская область 2
- Республика Мордовия 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Карелия 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Алтай 1
- Томская область 1
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 150 705 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 584 человека
- Москва 8006
- Московская область 1997
- Санкт-Петербург 1928
- Свердловская область 448
- Нижегородская область 417
- Воронежская область 362
- Пермский край 302
- Республика Хакасия 283
- Ростовская область 279
- Забайкальский край 277
- Самарская область 265
- Хабаровский край 259
- Республика Бурятия 253
- Тюменская область 243
- Ульяновская область 236
- Саратовская область 221
- Липецкая область 218
- Омская область 216
- Брянская область 212
- Тверская область 203
- Республика Карелия 198
- Севастополь 198
- Кемеровская область 194
- Красноярский край 191
- Приморский край 188
- Иркутская область 185
- Владимирская область 184
- Ханты-Мансийский автономный округ 181
- Архангельская область 169
- Калининградская область 169
- Курская область 167
- Челябинская область 167
- Вологодская область 165
- Республика Крым 165
- Республика Башкортостан 160
- Республика Дагестан 148
- Оренбургская область 138
- Белгородская область 135
- Волгоградская область 135
- Новосибирская область 123
- Псковская область 120
- Рязанская область 115
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Тамбовская область 113
- Калужская область 105
- Кировская область 104
- Новгородская область 102
- Ярославская область 100
- Смоленская область 94
- Костромская область 92
- Ставропольский край 92
- Алтайский край 88
- Республика Коми 86
- Ивановская область 84
- Ленинградская область 83
- Курганская область 73
- Сахалинская область 73
- Орловская область 71
- Астраханская область 70
- Краснодарский край 64
- Тульская область 62
- Республика Чувашия 62
- Мурманская область 60
- Республика Тыва 56
- Республика Саха (Якутия) 52
- Республика Алтай 50
- Удмуртская Республика 49
- Амурская область 49
- Республика Мордовия 44
- Республика Калмыкия 37
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Пензенская область 31
- Республика Марий Эл 30
- Республика Адыгея 29
- Республика Ингушетия 26
- Томская область 25
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Камчатский край 10
- Магаданская область 9
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Татарстан 6
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Чеченская Республика 3
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 404 797 человек.