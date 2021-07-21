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21.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3254
  • 2 Московская область 2161
  • 3 Санкт-Петербург 1939
  • 4 Нижегородская область 537
  • 5 Красноярский край 499
  • 6 Свердловская область 489
  • 7 Воронежская область 463
  • 8 Пермский край 413
  • 9 Республика Крым 404
  • 10 Иркутская область 395
  • 11 Омская область 361
  • 12 Ростовская область 348
  • 13 Хабаровский край 334
  • 14 Забайкальский край 317
  • 15 Волгоградская область 317
  • 16 Брянская область 313
  • 17 Челябинская область 299
  • 18 Оренбургская область 295
  • 19 Самарская область 289
  • 20 Республика Коми 278
  • 21 Ставропольский край 276
  • 22 Алтайский край 273
  • 23 Астраханская область 269
  • 24 Тверская область 268
  • 25 Тюменская область 263
  • 26 Мурманская область 261
  • 27 Приморский край 260
  • 28 Ульяновская область 259
  • 29 Республика Башкортостан 247
  • 30 Липецкая область 245
  • 31 Краснодарский край 245
  • 32 Ленинградская область 243
  • 33 Калининградская область 240
  • 34 Пензенская область 239
  • 35 Саратовская область 238
  • 36 Республика Бурятия 237
  • 37 Вологодская область 230
  • 38 Владимирская область 220
  • 39 Архангельская область 217
  • 40 Ярославская область 205
  • 41 Смоленская область 204
  • 42 Новосибирская область 201
  • 43 Кемеровская область 198
  • 44 Республика Дагестан 198
  • 45 Республика Карелия 197
  • 46 Курская область 192
  • 47 Республика Тыва 190
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 183
  • 49 Республика Хакасия 179
  • 50 Новгородская область 156
  • 51 Тульская область 149
  • 52 Удмуртская Республика 145
  • 53 Костромская область 138
  • 54 Рязанская область 138
  • 55 Севастополь 136
  • 56 Калужская область 136
  • 57 Белгородская область 134
  • 58 Чеченская Республика 129
  • 59 Псковская область 125
  • 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  • 61 Амурская область 121
  • 62 Кировская область 121
  • 63 Курганская область 120
  • 64 Томская область 112
  • 65 Ивановская область 111
  • 66 Республика Калмыкия 110
  • 67 Сахалинская область 103
  • 68 Республика Саха (Якутия) 99
  • 69 Тамбовская область 97
  • 70 Орловская область 85
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 75
  • 72 Республика Чувашия 68
  • 73 Республика Мордовия 65
  • 74 Республика Алтай 59
  • 75 Республика Марий Эл 59
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 58
  • 77 Республика Ингушетия 55
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 53
  • 79 Камчатский край 51
  • 80 Республика Татарстан 48
  • 81 Республика Адыгея 43
  • 82 Еврейская автономная область 37
  • 83 Магаданская область 25
  • 84 Чукотский автономный округ 23
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 случаев (+ 0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Татарстан 0,21%
  • 2. Москва, Орловская область 0,22%
  • 3. Республика Саха (Якутия) 0,23%
За последние сутки подтверждено 783 смерти
  • Москва 104
  • Санкт-Петербург 103
  • Иркутская область 42
  • Нижегородская область 28
  • Краснодарский край 27
  • Московская область 21
  • Ростовская область 21
  • Пермский край 20
  • Красноярский край 19
  • Пензенская область 18
  • Свердловская область 18
  • Алтайский край 16
  • Республика Бурятия 13
  • Ленинградская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Челябинская область 12
  • Астраханская область 11
  • Самарская область 11
  • Новосибирская область 11
  • Саратовская область 10
  • Воронежская область 9
  • Липецкая область 9
  • Мурманская область 9
  • Волгоградская область 9
  • Смоленская область 8
  • Тверская область 8
  • Республика Коми 8
  • Архангельская область 8
  • Республика Крым 8
  • Брянская область 7
  • Тульская область 7
  • Оренбургская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Курская область 6
  • Вологодская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Тюменская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Забайкальский край 6
  • Белгородская область 5
  • Владимирская область 5
  • Костромская область 5
  • Орловская область 5
  • Ярославская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Кемеровская область 5
  • Хабаровский край 5
  • Калужская область 4
  • Рязанская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Республика Хакасия 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Омская область 3
  • Амурская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Псковская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Кировская область 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Алтай 1
  • Томская область 1
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 150 705 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 584 человека
  • Москва 8006
  • Московская область 1997
  • Санкт-Петербург 1928
  • Свердловская область 448
  • Нижегородская область 417
  • Воронежская область 362
  • Пермский край 302
  • Республика Хакасия 283
  • Ростовская область 279
  • Забайкальский край 277
  • Самарская область 265
  • Хабаровский край 259
  • Республика Бурятия 253
  • Тюменская область 243
  • Ульяновская область 236
  • Саратовская область 221
  • Липецкая область 218
  • Омская область 216
  • Брянская область 212
  • Тверская область 203
  • Республика Карелия 198
  • Севастополь 198
  • Кемеровская область 194
  • Красноярский край 191
  • Приморский край 188
  • Иркутская область 185
  • Владимирская область 184
  • Ханты-Мансийский автономный округ 181
  • Архангельская область 169
  • Калининградская область 169
  • Курская область 167
  • Челябинская область 167
  • Вологодская область 165
  • Республика Крым 165
  • Республика Башкортостан 160
  • Республика Дагестан 148
  • Оренбургская область 138
  • Белгородская область 135
  • Волгоградская область 135
  • Новосибирская область 123
  • Псковская область 120
  • Рязанская область 115
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • Тамбовская область 113
  • Калужская область 105
  • Кировская область 104
  • Новгородская область 102
  • Ярославская область 100
  • Смоленская область 94
  • Костромская область 92
  • Ставропольский край 92
  • Алтайский край 88
  • Республика Коми 86
  • Ивановская область 84
  • Ленинградская область 83
  • Курганская область 73
  • Сахалинская область 73
  • Орловская область 71
  • Астраханская область 70
  • Краснодарский край 64
  • Тульская область 62
  • Республика Чувашия 62
  • Мурманская область 60
  • Республика Тыва 56
  • Республика Саха (Якутия) 52
  • Республика Алтай 50
  • Удмуртская Республика 49
  • Амурская область 49
  • Республика Мордовия 44
  • Республика Калмыкия 37
  • Кабардино-Балкарская Республика 31
  • Пензенская область 31
  • Республика Марий Эл 30
  • Республика Адыгея 29
  • Республика Ингушетия 26
  • Томская область 25
  • Республика Северная Осетия - Алания 16
  • Камчатский край 10
  • Магаданская область 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Республика Татарстан 6
  • Чукотский автономный округ 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Чеченская Республика 3
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 404 797 человек.

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