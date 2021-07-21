Заемщиков попытаются оградить от спонтанных потребительских кредитов

Как стало известно "РГ", правительство одобрило внесенный в Госдуму законопроект, который обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять заемщика об уровне его долговой нагрузки, если он берет потребкредит или займ от 10 тысяч рублей. Если в итоге выплаты по новому и старым кредитам в месяц превысят половину дохода человека, планируется письменно предупреждать его о рисках до заключения договора. Поправки, если они будут приняты, вряд ли снизят общий уровень просрочки граждан по потребкредитам, но могут отсеять заемщиков, которые решили взять спонтанный кредит, считают аналитики.

Анализ данных о просроченной задолженности указывает на то, что с ростом долговой нагрузки увеличивается вероятность неисполнения заемщиком долговых обязательств, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Информирование потенциальных заемщиков о возможных рисках поспособствует принятию взвешенных решений о том, нужен ли им потребкредит или микрозайм, отмечают авторы законопроекта. В 2019 году Банк России рекомендовал банкам и МФО уведомлять заемщиков о рассчитанном значении показателя долговой нагрузки (ПДН, соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам, к величине его среднемесячного дохода), но на законодательном уровне такой обязанности у них нет.

Банкам только рекомендовано уведомлять заемщиков о показателе их предельной долговой нагрузки, но прямой обязанности нет

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на соцзащиту граждан: появятся механизмы, которые помогут избежать непосильных кредитов. "Окончательное решение, брать или не брать кредит, останется за человеком. Тем не менее письменное предупреждение может стать серьезным стоп-фактором, позволяющим гражданину трезво оценить свои возможности", - пояснил Груздев.

С точки зрения процедуры проверки заемщика кардинальных изменений документ не подразумевает, указывает директор дирекции поддержки массовых продуктов банка "Санкт-Петербург" Наталья Гончаренко. Однако частота предупреждений о рисках может вырасти.

Новая редакция законодательства, которую предусматривает законопроект, говорит о более подробном описании действий кредитора по анализу долговой нагрузки заемщика, отмечает директор юридического департамента Московского кредитного банка Ирина Гудкова.

В законопроекте подразумевается, что десятикратно снижается сумма кредита или займа, при которой необходимо будет уведомлять заемщика о размере долговой нагрузки. Сейчас это 100 тысяч рублей. Второе важное изменение - заемщика предлагается уведомлять о превышении значения ПДН свыше 50% именно до заключения нового кредитного договора, говорит Гудкова.

Снизить число закредитованных заемщиков таким способом вряд ли получится, сомневается она. "Во-первых, как правило, заемщики знают количество своих долгов и платежей по ним. Во-вторых, до принятия решения о выдаче кредита банки анализируют финансовое положение заемщика и даже при увеличенном размере предельной долговой нагрузки, при условии, что заемщик сможет обеспечивать возврат кредита, будут продолжать кредитовать. В-третьих, новая норма накладывает дополнительные обязанности на банки по уведомлению, но императивного запрета не выдавать кредит при достижении заемщиком предельной долговой нагрузки как не было, так и нет", - говорит она.

Для заемщиков в большинстве случаев данные о рассчитанном ПДН и возможных рисках не являются определяющими при получении кредита, поэтому крайне редко влияют на решение о подписании договора, подтверждает Гончаренко. По мнению председателя совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Эльмана Мехтиева, информирование заемщиков о рисках в письменном виде существенно не изменит объемы выдач кредитов и займов, но приведет к росту документооборота.

Чем больше информации получат заемщики о своих долговых рисках, тем потенциально лучше для их финансовой грамотности. Но людей, увязших в долгах, скорее всего, не остановит от нового кредита и она

С позицией банков и МФО в целом согласны и аналитики. "Предлагаемый законопроектом механизм проверки доходов заемщиков предполагает более унифицированный подход, что даст клиентам одинаковый расчет ПДН в разных кредитных организациях, а также снизит вероятность мошенничества со стороны клиентов для банков, которые смогут получать достоверные данные", - считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Балясова. По ее мнению, обязанность уведомлять заемщиков о рассчитанном ПДН окажет позитивный эффект в части повышения финансовой грамотности. "Но это вряд ли существенно снизит количество обращений за заемными средствами от наиболее закредитованных групп населения, поскольку в условиях отрицательной динамики реально располагаемых доходов населения у клиентов сохраняется необходимость в новых заимствованиях для покрытия своих расходов", - говорит Балясова.

Маловероятно, что изменения окажут значительное влияние на снижение уровня просрочки даже в наиболее рискованных сегментах розницы - POS-кредитовании и кредитных картах, где средняя сумма займа не превышает 100 тысяч рублей, так как заемщики в большинстве случаев осознают, какую часть дохода тратят на обслуживание кредитов, добавляет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. "Но подобная мера может отсеять тех заемщиков, которые приняли спонтанное решение об оформлении займа, но вряд ли их доля в выдачах высока", - полагает он.