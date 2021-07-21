Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение

Киев незаметно взрастил целое поколение на неонацизме и экспериментах с историей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она, в частности, упомянула соревнования по уличному баскетболу на центральной площади Новомиргорода Кировоградской области Украины по случаю Дня города, в которых приняла участие команда под названием "Гитлеровцы".

"Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма - это "пропаганда агрессора". Именно борьбой с "информационной атакой" России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи. А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что Киев давно разрушает "памятники борцам с фашизмом" и возводит монументы в честь коллаборационистов, переписывая учебники и запрещая различные фильмы.