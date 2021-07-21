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21.07.2021 11:19
Рубрика: Власть

Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море

Текст: Алла Владимирова

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что Россия якобы может превратить Черное море в свое внутреннее озеро, являются чушью. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Напомним, ранее Кулеба заявил, что знает, как помешать России "превратить Черное море в свое внутреннее озеро", и что Москва якобы может поделить море пополам и "начнет полностью властвовать в своей зоне".

"Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Свои заявления Кулеба сделал по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию. Министр сообщил, что Киев может представить предложения по противодействию России в Черном море и эти инициативы уже обсуждаются с Грузией, Молдавией и членами НАТО.

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