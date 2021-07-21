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21.07.2021 23:41
Рубрика: В мире

Зеленский подписал закон о коренных народах Украины

Текст: Андрей Васильев

В среду вечером президент Украины Зеленский подписал спорный закон о коренных народах. Он был принят Верховной Радой 1 июля этого года.

Фото: kinopoisk.ru
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В пресс-релизе, обнародованном на сайте украинского президента, отмечается, что коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Они имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов Украины, могут через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственные средства для финансирования.

Миллионы русских, проживающих на Украине испокон веков, под определение коренного народа не попали. К коренным народам власти Украины отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Таким образом, по этому закону коренными жителями Украины будут считаться всего чуть более 250 тысяч человек, вдобавок, проживающих на территории России. Абсурда добавляет то, что представители первого из этих трех "коренного украинского народа", истребляли два других - караимов и крымчаков, которых нацисты приравнивали к евреям.

Закон вызвал крайне эмоциональные споры и волну критики среди ряда влиятельных украинских политиков и экспертов по международному праву. "Некоренными" народами помимо русских, отныне, после вступления закона в силу на Украине считаются белорусы, евреи, молдаване, венгры, болгары, греки, армяне, азербайджанцы и представители других национальностей, которые проживают на этой территории сотни лет. В соответствии с законом, который всячески лоббировался Зеленским и его окружением, "широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права", они не могут создавать СМИ на своем языке и получать финансирование из госбюджета для своих представительских органов, если таковые будут созданы.

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