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Рубрика: Общество

28 июля - пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"

28 июля (среда) в 11.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?". Мероприятие посвящено всестороннему обсуждению проблемы терапии данного заболевания ввиду исключения одного из элементов комбинации из реестра жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, а также новым достижениям и возможностям в лечении пациентов с метастатическим трижды негативным раком молочной железы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К участию в мероприятии приглашены ведущие эксперты медицинского сообщества, врачи, профильные юристы и представители пациентских организаций, в числе которых:

Боровова Ирина Валерьевна, президент Всероссийской общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!", член Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.

Хрупало Ольга Владимировна, онколог, руководитель онкологического диспансера Московского Международного Онкологического центра.

Чичиков Евгений Игоревич, заведующий отделением клинической онкологии клиники Хадасса, Москва.

Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Генеральный директор Национального института медицинского права.

Вопросы пресс-конференции:

• Как сегодня выстроена система диагностики и лечения заболевания в России? Кто и почему находится в зоне риска?

• Какова роль пациентских организаций в организации поддержки и помощи пациенткам с раком молочной железы?

• Как достижения современной медицинской науки влияют на показатели выживаемости пациентов? Какие инновационные методы терапии уже сейчас включены в клинические рекомендации?

• Как в России работает политика в области внедрения медицинских инноваций? Какие правовые аспекты нужно учитывать при их регистрации и имплементации?

• Онкопрограмма: как государство помогает пациентам?

Модератор мероприятия- теле- и радиоведущая Елена Ханга.

Метастатический трижды негативный рак молочной железы - это форма онкологического заболевания молочной железы, которая характеризуется тем, что на поверхности клеток злокачественных новообразований отсутствуют альфа-эстрогеновые и прогестероновые рецепторы, а также мембранный белок HER2. До недавнего времени было открыто недостаточное количество лекарственных средств (за исключением химиотерапии) для лечения данного заболевания. Тройной негативный рак молочной железы (ТН) диагностируется в 15% случаев заболевания, однако на него приходится около 40% летальных исходов от рака молочной железы.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте mc.rg.ru 28 июля 2021 г. с 11.00.

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 28 июля 09.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажений в копируемую (цитируемую) информацию не допускается.

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