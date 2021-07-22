28 июля - пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"

28 июля (среда) в 11.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?". Мероприятие посвящено всестороннему обсуждению проблемы терапии данного заболевания ввиду исключения одного из элементов комбинации из реестра жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, а также новым достижениям и возможностям в лечении пациентов с метастатическим трижды негативным раком молочной железы.

К участию в мероприятии приглашены ведущие эксперты медицинского сообщества, врачи, профильные юристы и представители пациентских организаций, в числе которых:

• Боровова Ирина Валерьевна, президент Всероссийской общественной организации "Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!", член Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.

• Хрупало Ольга Владимировна, онколог, руководитель онкологического диспансера Московского Международного Онкологического центра.

• Чичиков Евгений Игоревич, заведующий отделением клинической онкологии клиники Хадасса, Москва.

• Павлова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Генеральный директор Национального института медицинского права.

Вопросы пресс-конференции:

• Как сегодня выстроена система диагностики и лечения заболевания в России? Кто и почему находится в зоне риска?

• Какова роль пациентских организаций в организации поддержки и помощи пациенткам с раком молочной железы?

• Как достижения современной медицинской науки влияют на показатели выживаемости пациентов? Какие инновационные методы терапии уже сейчас включены в клинические рекомендации?

• Как в России работает политика в области внедрения медицинских инноваций? Какие правовые аспекты нужно учитывать при их регистрации и имплементации?

• Онкопрограмма: как государство помогает пациентам?

Модератор мероприятия- теле- и радиоведущая Елена Ханга.

Метастатический трижды негативный рак молочной железы - это форма онкологического заболевания молочной железы, которая характеризуется тем, что на поверхности клеток злокачественных новообразований отсутствуют альфа-эстрогеновые и прогестероновые рецепторы, а также мембранный белок HER2. До недавнего времени было открыто недостаточное количество лекарственных средств (за исключением химиотерапии) для лечения данного заболевания. Тройной негативный рак молочной железы (ТН) диагностируется в 15% случаев заболевания, однако на него приходится около 40% летальных исходов от рака молочной железы.

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте mc.rg.ru 28 июля 2021 г. с 11.00.

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 28 июля 09.00 мск.

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