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Рубрика: В мире

Белый дом ввел новые санкции против Кубы

Текст: Максим Макарычев

Вашингтон усиливает давление на Остров свободы после состоявшихся на Кубе протестных акций. В четверг администрация Байдена объявила о новых санкциях против кубинского чиновника и правительственной организации, которая, как полагают в Белом доме, причастна к нарушениям прав человека. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США включило в санкционный список Альваро Лопеса Миера, кубинского военачальника и политика, и Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, или Специальную бригаду министерства внутренних дел Кубы. В январе администрация Трампа уже ввела санкции против всего министерства и персонально в отношении министра внутренних дел Кубы Лазаро Альберто Альвареса Касаса.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
Президент Кубы сообщил о вмешательстве в дела страны извне

В своем заявлении президент Джо Байден сказал, что санкции были "только началом" мер по "привлечению к ответственности виновных в репрессиях", сообщает Associated Press. Глава Белого дома добавил, что США будут сотрудничать с региональными союзниками, чтобы продолжать поддерживать кубинский народ. Кроме того, Байден дал понять, что Соединенные Штаты будут открыто, а не "через тайные каналы", проводить работу с группами гражданского общества и частным сектором по обеспечению доступа в интернет "в обход государственной цензуры и пересмотрят "политику США в отношении денежных переводов на Кубу", которые были ограничены администрацией Трампа. По словам Байдена, США также намерены восстановить посольство в Гаване для оказания консульских услуг кубинцам. "На прошлой неделе мы ясно дали понять, что решение этого вопроса (о введении санкций - прим.ред) является приоритетом для администрации и президента Байдена", - пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден также приказал рассмотреть возможность увеличения штата посольства США в Гаване. Белый дом надеется, что эта мера поможет "облегчить участие гражданского общества Кубы" в ситуации на острове. Иными словами, Байден не скрывает планов вмешаться во внутреннюю политику острова, от чего Вашингтон предостерегли Гавана и международное сообщество.

Ситуация в области общественного здравоохранения на Кубе в разгар кризиса, связанного с коронавирусом, усугубляется экономической блокадой, проводимой Соединенными Штатами на протяжении почти шести десятилетий, которая усилилась в последние годы, что вызвало перебои в подаче электроэнергии и усложнило ситуацию с доступом к лекарствам и материалам для производства вакцин.

Фото: AP Photo/Ismael Francisco
Власти Кубы осудили вмешательство США в события на острове

На минувшей неделе в своем обращении к согражданам кубинский президент Диас-Канель пояснил, что Белый дом хочет спровоцировать внутреннюю социальную вспышку на Кубе, требуя проведения международных "гуманитарных миссий", которые вылились бы во вторжения и военное вмешательство. "Эта ситуация продолжалась, затем последовали 243 меры (со стороны Трампа, чтобы ужесточить блокаду), которые мы все знаем, и, наконец, было решено включить Кубу в список стран, спонсирующих терроризм. Все эти ограничения привели к тому, что страна немедленно лишилась различных источников дохода в иностранной валюте, таких, как туризм, кубино-американские поездки в нашу страну и денежные переводы. Был составлен план дискредитации кубинских медицинских бригад и групп солидарности Кубы, которая получила важную часть иностранной валюты за это сотрудничество", - резюмировал кубинский президент.

Даже в разгар пандемии США не позволяют кубинским ученым получить доступ к мировым научным ресурсам, чтобы население могло справиться с кризисом в области здравоохранения в лучших условиях. В июне прошлого года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию, требующую прекращения торговой, экономической и финансовой блокады острова США. ООН осудила блокаду подавляющим большинством в 184 голоса, при двух голосах "против" (США и Израиль) и трех воздержавшихся (Бразилия, Колумбия и Украина). Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что ущерб, нанесенный этой "бесчеловечной мерой", ежегодно превышает 147 миллиардов долларов, и обвинил Вашингтон в использовании пандемии для усиления давления на остров.

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