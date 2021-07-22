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Рубрика: В мире

Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Канаде

Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия. Ранее там был введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: AFP/BC Wildfire Service
В Канаде дым от лесных пожаров накрыл столицу страны

В регионе зафиксировано порядка 300 возгораний. Тушат их более трех тысяч человек, в том числе пожарные из провинций Альберта, Квебек и Нью-Брансуик. Задействована авиация - 178 вертолетов и самолетов, сообщает телеканал CBC.

Накануне стало известно, что злоумышленники украли у спасателей оборудование на сумму 33 тысячи долларов США. В частности, были похищены насосы, бензопилы и генераторы.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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