Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Канаде

Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия. Ранее там был введен режим чрезвычайной ситуации.

В регионе зафиксировано порядка 300 возгораний. Тушат их более трех тысяч человек, в том числе пожарные из провинций Альберта, Квебек и Нью-Брансуик. Задействована авиация - 178 вертолетов и самолетов, сообщает телеканал CBC.

Накануне стало известно, что злоумышленники украли у спасателей оборудование на сумму 33 тысячи долларов США. В частности, были похищены насосы, бензопилы и генераторы.