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22.07.2021 20:29
Рубрика: Экономика

ЦБ отреагировал на письмо банкиров по поводу экосистем

Текст: Анастасия Алексеевских
Банк России отреагировал на письмо крупнейших российских кредитных организаций, касающееся концепции регулирования экосистем. Официальные представители регулятора уточнили, что оценка воздействия, которую представили банки, выполнена некорректно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Мы изучили комментарии банков и можем уверенно сказать, что предлагаемые подходы к регулированию экосистем и рисков иммобилизованных активов (ИА) не приведут к негативным последствиям для сектора, - отметили в пресс-службе Банка России. - И уж точно можем сказать, что филиальная сеть из-за нового регулирования не пострадает. Наоборот, будет положительный эффект. Во-первых, мы в отличие от многих других регуляторов, даем банкам возможность развивать экосистемы, что позволит им совершенствовать технологи и развивать продукты, и при этом ограничиваем риски для кредиторов и вкладчиков. Во-вторых, банки с уже большой концентрацией ИА на балансе будет вынуждены их постепенно продавать или покрывать капиталом, что также будет способствовать снижению рисков".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Эксперты оценили риски для банков при регулировании экосистем

По словам официальных представителей регулятора, оценка воздействия, которую представили банки, выполнена некорректно.

"В частности, для определения вычета использованы неподтвержденные вводные по коэффициентам иммобилизации, которые мы планируем еще калибровать; использован базовый капитал вместо общего; расчет сделан в моменте, хотя мы предлагаем 5-летний переходный период для того, чтобы банки успели адаптироваться; не учитывается генерация капитала и возможность банков снижать концентрацию ИА", - уточнили в пресс-службе ЦБ. - По нашим предварительным оценкам, даже при консервативных допущениях все банки в перспективе смогут выдержать нормативы с учетом нового регулирования. При этом, некоторым из них, действительно, придется снизить концентрацию ИА за счет продажи части непрофильных активов или распределить на них дополнительный капитал".

В Банке России планируют в ближайшее время запросить у кредитных организаций более детальные данные об объемах ИА и их составе, которые позволят регулятору оптимальным образом настроить регулирование и рассчитывают на конструктивную обратную связь, резюмировали в ЦБ.​

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