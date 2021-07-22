ЦБ рекомендовал биржам не работать с инструментами с привязкой к криптоактивам

Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов с привязкой к криптовалютам и криптоактивам не должны быть допущены к торгам на бирже, считают в Центробанке.

"Банк России рекомендует российским биржам не допускать к торгам ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, выплаты по которым зависят от курсов криптовалют, цен на иностранные цифровые финансовые активы, изменения индексов криптовалют и криптоактивов, а также стоимости криптодеривативов и ценных бумаг криптовалютных фондов", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ предупредили, что криптовалюты и цифровые активы волатильны, имеют непрозрачное ценообразование, низкую ликвидность и другие риски, а покупка привязанных к ним финансовых инструментов несет в себе риски для инвесторов с недостаточным опытом и знаниями.