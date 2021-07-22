Частные космические компании грозят обложить налогом в США

Широко разрекламированный 11-минутный полет в космос основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса обернулся громким скандалом. Его курьезным образом спровоцировал сам слетавший 20 июля на орбиту Земли миллиардер.

"Я хочу поблагодарить всех работников и покупателей компании Amazon, потому что это вы ребята за все и заплатили", - смеясь заявил Безос на пресс-конференции в минувший вторник сразу по возвращении на Землю. Столь неуместный юмор на фоне многочисленных жалоб сотрудников Amazon на крайне низкие зарплаты и тяжелые условия труда вызвал целый шквал критики в адрес ультрабогача. Теперь неудачное высказывание грозит Безосу, совокупное состояние которого оценивается журналом Forbes в 205 миллиардов долларов, не только репутационными, но и вполне осязаемыми материальными потерями - в конгрессе США разгорается дискуссия о необходимости обложить новым налогом зарождающийся класс богатеньких космических туристов.

Во сколько обошлась прихоть Джеффа Безоса (по его словам, он хотел слетать в космос с 5 лет и наконец-то исполнил детскую мечту), доподлинно неизвестно. Принадлежащая ему компания Blue Origin не раскрывает точную стоимость инвестиций в разработку корабля New Shepard и его первого запуска с людьми на борту за линию Кармана - общепризнанную границу между Землей и космосом на высоте 100 километров.

Ранее сам миллиардер обещал ежегодно продавать акций Amazon на миллиард долларов для финансирования частной космонавтики и за последние полтора года облегчил свой портфель на 4 миллиарда долларов. "Отбить" эти деньги, судя по всему, предполагается в ближайшие годы. По прогнозу UBS, к 2030 году объем рынка космического туризма достигнет 3 миллиардов долларов. Расценки на полеты в космос на том же New Shepard уже известны - одна минута полета на этой возвращаемой капсуле обойдется будущим космическим туристам в 2,5 миллиона долларов, а общая стоимость космобилета по маршруту туда-обратно стартует от 28 миллионов долларов.

Такой порядок цифр на фоне несуразной шутки Безоса отнюдь не на шутку возбудил готовящихся к промежуточным выборам в конгресс американских законодателей. Для начала мультмиллиардеру припомнили, что в период с 2007 по 2011 год он вообще не платил подоходного налога, хитро пользуясь лазейками в законодательстве. Затем перешли на критику фактически монопольного положения Amazon на рынке интернет-торговли, что наносит ущерб малому и среднему бизнесу в США. Наконец, в вину заигравшемуся в космические игрушки богачу поставили негуманные условия труда его же рядовых сотрудников, многие из которых даже в период пандемии COVID-19 не имеют медицинских страховок от работодателя.

Безоса упрекнули в том, что плата за его полет в космос - это увиливание от налогов и низкие зарплаты в его компании

Особо усердствуют на этом направлении представители так называемого прогрессивного крыла демократической партии США, популистская платформа которых выстроена вокруг борьбы за социальную и экономическую справедливость для всех американских граждан. "Да, работники Amazon действительно заплатили за это (полет Безоса в космос. - Прим. "РГ"). Своими низкими зарплатами, ущемлением профсоюзов, бешеными и негуманными условиями труда", - язвительно написала в соцсетях конгрессвумен Александрия Окасио-Кортеc.

Сенатор Элизабет Уоррен пошла еще дальше, фактически обвинив слетавшего в космос миллиардера в уклонении от уплаты налогов. "Джефф Безос забыл поблагодарить всех тяжело трудящихся американцев, которые вообще-то платят налоги, чтобы обеспечивать жизнь нашей страны, в то время как он и Amazon ничего не заплатили", - написала Уоррен в Twitter. А ее коллега по Капитолийскому холму - конгрессмен-социалист Эрл Блюменауэр окончательно расставил все точки над "i" и дал понять в какую сторону теперь дует "законодательный ветер": "Космический туризм - это не необлагаемые налогом праздники для богатых. Мы платим налоги за билеты на самолеты. Миллиардеры, которые летают в космос и не приносят никакой научной пользы, должны делать то же самое!".

Обоснованием для новых сборов на космотуризм (соответствующая резолюция якобы уже готовится) станет экологический ущерб, который наносится частными космическими компаниями. Среди тех, кто может попасть под новый налог, фигурируют не только Blue Origin, но и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, а также уже освоившая полеты к МКС компания SpaceX Илона Маска.