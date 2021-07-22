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22.07.2021 17:59
Рубрика: Экономика

Чем угрожает России договор США и Германии по "Северному потоку-2"

Текст: Сергей Тихонов
Договор по "Северному потоку-2" между США и Германией наделал много шума, хотя никак уже не влиял на достройку почти готового газопровода. США уступили, с их стороны дальнейшего противодействия проекту не будет, но добились права вводить санкции и требовать аналогичных шагов от Германии, если посчитают, что Россия использует газ для политического давления на страны Европы и Украину.

Из-за размытости формулировок в договоре затронуть эти ограничительные меры могут не только "Северный поток-2", но весь экспорт энергоресурсов из России. Добиться введения таких санкций США будет достаточно сложно, не задев интересы крупнейших европейских стран, зависящих от российского сырья. Поэтому угроза пока достаточно абстрактная. Но обращает на себя внимание тот факт, что в этой сделке с Германией США удалось полностью перевести вопросы об экспорте энергоресурсов из области экономики в сферу политики, против чего постоянно выступала Россия, подчеркивая, что "Северный поток-2" - коммерческий проект.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.
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Ввести санкции против экспорта российского газа в Европу у США не получится, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточнил, что в ближайшие годы Германии потребуется гораздо больше топлива для компенсации мероприятий по выводу из эксплуатации АЭС и угольных электростанций. Поэтому заявления о санкциях - это риторика, которая должна по мысли авторов помочь США сохранить лицо в истории с противодействием "Северному потоку-2".

Ранее неоднократно обсуждалась возможность введения санкций против потребителей российского газа. Но это также маловероятно. Такой шаг обострит и без того не самые гладкие отношения США и Евросоюза, фактически поставив их на порог прямой конфронтации. Результатом может стать потеря США влияния в ЕС и торговая война. Более уязвим российский экспорт нефти и угля, но и в этом случае последствия для Европы будут неприятные.

По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, снижение импорта углеводородов из России может происходить путем законодательного ограничения загрузки экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Либо же это будет квотирование или полное эмбарго на закупку российских энергоносителей по примеру ранее существовавших санкций в отношении нефти и газа Ирана. Эксперт подчеркнула, что на долю России приходится почти 40% импортируемого Европой газа, 30% нефти и более 50% закупаемого угля. Поэтому физические ограничения в части закупок могут привести к дефициту энергоносителей и росту их цен.

С точки зрения Беловой, использованная в совместном заявлении формулировка - что Германия может задействовать разные механизмы, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европе, - может означать не только снижение импорта углеводородов из нашей страны, но и сокращение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс.

Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky
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О своих затратах США тоже не забыли, постаравшись по максимуму снять с себя груз экономической помощи Украине. Договором предусматривается создание фонда по декарбонизации экономики Украины размером в 1 млрд долларов, из которых 200 млн долларов будет первым взносом Германии. Также Германия должна поспособствовать продлению заключению договора о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Хотя в этом вопросе все понятно и без усилий США, существующие российские трубопроводные мощности не позволят полностью отказаться от прокачки газа через Украину в дальнейшем, если только в Европе не будет падать спрос на него, что крайне маловероятно. Из-за задержки достройки "Северного потока-2" он попала под действие обновленной газовой директивы ЕС, которая ограничила его мощность для "Газпрома" наполовину с 55 млрд кубометров до 27,5 млрд кубометров. Также ограничена прокачка газа по наземному продолжению "Северного потока", газопроводу OPAL.

Как отметила Мария Белова, если учитывать все эти факторы при сохранении потребностей Европы в российском газе на текущем уровне, то украинская ГТС может быть востребована для транзита в объеме порядка 50 млрд кубометров в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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