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22.07.2021 22:49
Рубрика: В мире

Чиновники в Мичигане выписали себе премии из средств на борьбу с COVID

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Elaine Thompson Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Чиновники округа в штате Мичиган выписали себе в общей сложности 65 тысяч долларов в виде премий из федеральных средств помощи, связанных с пандемией коронавируса. Деньги, названные "выплатой за риск", в частности, включали 25 тысяч долларов для выплаты Джереми Руту, председателю Совета уполномоченных комиссаров округа Шиавасси. В этом, в основном сельском, округе, между Лансингом и Флинтом, проживает всего 68 тысяч человек.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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По данным портала MLive.com, помимо Рута, члены комиссии Джон Плаумэн и Брэндон Маркс получили по 10 тысяч долларов дополнительных наличных из федеральных средств, а остальные четыре члена комиссии получили по пять тысяч долларов каждый. "Я думаю, что заслужила это, - сказала комиссар Синди Гарбер. - Я очень много работаю в последнее время. Я была здесь лично весь этот сумасшедший год". Комиссар Марлен Вебстер сказала, что она была "огорчена", когда деньги появились на ее банковском счете. "Я возвращаю деньги", - сказала Вебстер телеканалу WILX-TV.

Уполномоченные округа, все республиканцы, на прошлой неделе проголосовали за выплату бонусов местным ответственным сотрудникам. Их размер варьировался от 25 тысяч долларов для администраторов до двух тысяч долларов для уборщиков помещений учреждений. Все рабочие получили не менее тысячи долларов. Членам комиссии платят десять тысяч долларов в год за их работу с частичной занятостью, а также деньги для встреч с общественниками, уточняет NBC News. Cтефан Карри, исполнительный директор Ассоциации округов Мичигана (MAC), сказал, что группа тесно сотрудничает с округами в вопросах расходования федеральных денежных средств, связанных с вирусами. "Нам неизвестно о каких-либо других округах, рассматривающих возможность выплат избранным должностным лицам. Решения, однако, в конечном итоге остаются за советом уполномоченных округа в каждом из них", - сказал Карри.

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