Что будет с ценами на красную икру

Оптовые цены на красную икру держатся на максимуме, несмотря на хорошую лососевую путину в этом году. Сейчас новую икру в опте можно купить от 4,8 тыс. рублей за кг, рассказал "РГ" исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. Это пока даже дороже, чем она стоила в рознице в мае (4,7 тыс. рублей за кг), когда фиксировался максимум за последние десять лет. Лососевая путина только началась, закончится в октябре. За исключением премиум-сегмента свежая икра появится в Москве только в конце августа - сентябре, поэтому цены на новую икру только формируются. Трейдеры ждут скорого снижения стоимости, поясняет Фомин.

До какого уровня снизятся цены в рознице, можно будет понять только в начале осени, когда склады максимально наполнятся продукцией, а до предновогоднего ажиотажа еще будет далеко, говорит управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Несмотря на инфляцию и другие причины, цены на красную икру, видимо, будут ниже, чем в прошлом году. Тогда, по данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке было выловлено менее 300 тыс. тонн лосося, то есть почти на 56% меньше, чем в 2018 году (вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам). Поэтому весной икры на рынке почти не осталось, и цены на нее достигли рекордных отметок.

В этом году, по данным Росрыболовства, на 19 июля на Дальнем Востоке выловлено уже 91 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это в 2,4 раза больше, чем на ту же дату 2020 года. По оценкам ученых, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке может достичь в этом году 459 тыс. тонн. Больше было только в 2018 (676 тыс. тонн) и в 2019 (498 тыс. тонн) годах.

Если прогноз оправдается, то выпуск красной икры может достичь 20-22 тыс. тонн. А емкость российского рынка красной икры составляет 14-18 тыс. тонн, подсчитывают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). При этом около 90% поставляется на российские прилавки. "Красная икра высоко ценится в славянской культуре, а в западной культуре отношение к икре смешанное и спрос на нее крайне низкий, азиаты закупают ее только в свежем виде", - поясняют в ВАРПЭ. Поэтому влияния мировых цен в случае с красной икрой нет.