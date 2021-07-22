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22.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК "Открытие", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рынок замер в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое будет принято на заседании 23 июля. Поскольку инфляция прочно закрепилась выше знаковой величины 6% год к году, ставка будет повышена как минимум на 50 базисных пунктов, до 6%.

Фото: iStock
Дан прогноз по рублю с учетом новой ставки ЦБ и налогового периода

Что будет с рублем? С нашей точки зрения, рубль сильно недооценен по отношению к доллару. При курсе доллара 74 рубля и цене нефти 70 долларов за баррель цена барреля нефти в рублях превышает 5000 рублей, в то время как в бюджет заложена цена 3100 рублей. Некоторую часть этой разницы стерилизует Минфин операциями на открытом рынке, а остаток - это премия за политику, которая не может сохраняться продолжительное время без постоянного ухудшения обстановки. Обычно рыночные игроки "привыкают" к текущему уровню напряженности и по прошествии времени все больше игнорируют его. Таким образом, нам кажется, что равновесный уровень курса должен быть ближе к 70 рублям за доллар.

Если Банк России повысит ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть она станет выше 6,25%, мы ожидаем быстрого притока спекулятивного капитала и роста рубля, поскольку реальная ставка (разница между ставкой и инфляцией) в России будет одной из самых привлекательных в мире.

При этом, как это часто случается, рынок уже начал заглядывать "за угол" - то есть адаптироваться к будущему снижению ставки, которое неминуемо последует после обуздания текущей инфляции.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Названы условия для роста доллара до 80 рублей

Важным нам представляется тот факт, что многие аналитики и "говорящие головы" в СМИ начали предостерегать ЦБ РФ от необдуманного серьезного повышения ставки, так как согласно их моделям пик инфляции будет вот-вот пройден. Даже сам регулятор уже заявляет, что скорее всего инфляция начнет снижаться в сентябре 2021 года. Мы рассматриваем эти заявления с осторожным оптимизмом и начинаем присматриваться к длинным бумагам, размещаемым сейчас на рынке, поскольку ориентиром для доходности дальних бумаг выступает целевое значение инфляции, а не текущий уровень ключевой ставки.

Следует отметить, что облигации имеют значительный плюс, которым не обладают ни акции, ни товарные активы: доходность к погашению купленной бумаги будет в любом случае реализована. Более того, при росте доходностей приходящие купоны реинвестируются под более высокую ставку, что еще повышает прибыльность вложений.

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