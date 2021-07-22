ЦИК: Число пытающихся влиять на выборы иноагентов за 5 лет выросло в 2,7 раза

Количество некоммерческих организаций и объединений, которые финансируются из-за рубежа и пытаются влиять на нынешнюю избирательную кампанию в Госдуму, выросло в 2,7 раза по сравнению с кампанией 2016 года, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.

"В 2016 году - 53 соответствующих объединения, организации, которые Запад кормит для того, чтобы они участвовали в наших политических процессах, сейчас - 145. То есть за этот период произошел рост в 2,7 раза", - сказал Борисов на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму 2021 года.

Член ЦИК отметил, что в реестре Минюста сейчас числится 77 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента, а в 2016 году их было 46.

По мнению Борисова, прощупываются различные направления атак для возможного протеста. "Организации, выполняющие функции иностранного агента, делают почти ежедневные информационные вбросы, которые, с одной стороны, должны подлить масла в социальный протест, а с другой, перетащить его в политическую сферу текущих выборов", - пояснил он.

Представитель Центризбиркома подчеркнул, что комиссия работает не только над тем, чтобы обеспечить равенство всех кандидатов на каждом этапе, но и для реализации избирательных прав в полном объеме, отдавая приоритет жизни и здоровью граждан в период пандемии COVID-19. При этом социологи и политологи в рамках своих исследований фиксируют, что юридически выверенные процедуры на старте избирательной кампании, компетентные действия организаторов выборов, выдержанный подход участников выборов к вынужденным ковидным ограничениям увел так ожидаемый нашими западными оппонентами политический протест к неполитическим формам.

"Этот факт сильно раздражает наших западных партнеров. Невольная пауза со стороны западных кураторов, на наш взгляд, вызвана поисками опорных фигур и резонансных тем, которые еще можно было бы использовать в текущей кампании на территории страны для оказания давления на политические процессы в России и вмешательства в наши выборы", - констатировал Игорь Борисов.