До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов

У 20-30% переболевших коронавирусом могут возникать тромбозы на фоне постковидного синдрома, такая информация приведена в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

Тромбозы остаются наиболее часто встречающимся и наиболее опасным осложнением, поскольку они могут стать причиной инфаркта, инсульта, других жизнеугрожающих состояний. Помимо этого возникают и другие осложнения с легкими, сердцем, нервной системой. "Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", - говорится в документе.

Чтобы выявить изменения в организме после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, переболевших COVID-19 решено тщательно обследовать. Для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, поясняется в документе.

"В программу расширенной диспансеризации включены исследования для оценки состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам, - пояснила "РГ" главный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. - Врачи проверят сатурацию крови кислородом, сделают КТ легких, спирометрию. Предусмотрены расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, эхокардиография и коагулограмма, чтобы исключить тромбозы и заболевания сердца".

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.