Два австралийских штата решили изменить имидж акул на более позитивный

Новости

Захарова: В борьбе против "СП-2" Вашингтон проиграл сам себе 00:21
Роскосмос назначил затопление модуля "Пирс" на 24 июля 22.07.2021
Эксперт: "Индекс бигмака" не стоит считать серьезным показателем 22.07.2021
Чиновники в Мичигане выписали себе премии из средств на борьбу с COVID 22.07.2021
Минздрав дал рекомендации по психологической помощи больным COVID-19 22.07.2021
Полки во многих британских супермаркетах опустели 22.07.2021
Белый дом ввел новые санкции против Кубы 22.07.2021
В 2020 году в Китае выявлено свыше 42 миллиона кибератак 22.07.2021
Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой 22.07.2021
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 22.07.2021
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 22.07.2021
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 22.07.2021
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 22.07.2021
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 22.07.2021
Эксперт оценил, на сколько России хватит запасов нефти 22.07.2021
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 22.07.2021
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 22.07.2021
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 22.07.2021
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 22.07.2021
Фотограф из России стала победителем iPhone Photography Awards 2021 22.07.2021
Оптовая цена на электроэнергию в РФ снизилась после рекордного роста 22.07.2021
Внесены корректировки в налоговое законодательство Беларуси 22.07.2021
"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года 22.07.2021
Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 22.07.2021
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий 22.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
22.07.2021 23:35
Рубрика: В мире

Два австралийских штата решили изменить имидж акул на более позитивный

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Сразу два австралийских штата, Квинслэнд и Новый Южный Уэльс, на территорию которых приходится большая часть тихоокеанского побережья континента, где акулы чаще всего нападают на людей, приняли решение изменить имидж акул на более позитивный.

Теперь власти штатов и общества охраны морской среды перестали использовать слова "нападение" или "атака" акулы. Вместо этого употребляются словосочетания "негативная встреча" или "инцидент взаимодействия", так как обычно непонятно, сама ли акула напала на человека, или он ее спровоцировал, заплыв на территорию, которую акула считает своей.

Почему в водоемах Самарской области гибнет рыба?

Фраза "нападение акулы" затрудняет защиту этих рыб, считает сотрудник Сиднейского университета Кристофер Пепин-Нефф, изучающий отношение к акулам в обществе. "Фразы вроде "нападение акулы" создают одномерное восприятие события и затрудняют защиту находящихся под угрозой исчезновения видов акул. Ведь зачем заботиться о животном, которое хочет нас съесть?" - написал он в своей статье.

Что интересно, решение было принято вместе с "Клубом укушенных" (Bite Club) - организацией, объединяющей пострадавших от "негативных встреч" с древними хищниками. Правда, не все разделяют новый тренд. Как пишут некоторые пользователи в соцсетях, "если акула укусила меня, я все равно буду считать это нападением". Между тем, согласно данным International shark attack file (Всемирная сводка нападений акул), которую составляет Музей Флориды в США, в 2020 году от "инцидентов" с акулами погибло 10 человек, также было зафиксировано рекордное с 1700 года число нападений акул на людей.

В мире Океания Австралия Общество Природа

Главное сегодня

Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой
Роскосмос назначил затопление модуля "Пирс" на 24 июля
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ
Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро