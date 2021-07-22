Два австралийских штата решили изменить имидж акул на более позитивный

Сразу два австралийских штата, Квинслэнд и Новый Южный Уэльс, на территорию которых приходится большая часть тихоокеанского побережья континента, где акулы чаще всего нападают на людей, приняли решение изменить имидж акул на более позитивный.

Теперь власти штатов и общества охраны морской среды перестали использовать слова "нападение" или "атака" акулы. Вместо этого употребляются словосочетания "негативная встреча" или "инцидент взаимодействия", так как обычно непонятно, сама ли акула напала на человека, или он ее спровоцировал, заплыв на территорию, которую акула считает своей.

Фраза "нападение акулы" затрудняет защиту этих рыб, считает сотрудник Сиднейского университета Кристофер Пепин-Нефф, изучающий отношение к акулам в обществе. "Фразы вроде "нападение акулы" создают одномерное восприятие события и затрудняют защиту находящихся под угрозой исчезновения видов акул. Ведь зачем заботиться о животном, которое хочет нас съесть?" - написал он в своей статье.

Что интересно, решение было принято вместе с "Клубом укушенных" (Bite Club) - организацией, объединяющей пострадавших от "негативных встреч" с древними хищниками. Правда, не все разделяют новый тренд. Как пишут некоторые пользователи в соцсетях, "если акула укусила меня, я все равно буду считать это нападением". Между тем, согласно данным International shark attack file (Всемирная сводка нападений акул), которую составляет Музей Флориды в США, в 2020 году от "инцидентов" с акулами погибло 10 человек, также было зафиксировано рекордное с 1700 года число нападений акул на людей.