Джабаров: Усилия Запада сфокусированы на организации инфовбросов перед думскими выборами

Попытки дискредитировать сентябрьские выборы в Госдуму со стороны официальных органов западных стран, зарубежных СМИ и иностранных агентов будут усиливаться с приближением к дням голосования, прогнозирует первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Фактов много, информация о них накапливается и будет отправляться в соответствующие инстанции, тем не менее, мы должны понять, что по мере приближения к выборам ситуация будет накаляться. Сейчас под прицелом наше решение о проведении голосования в трехдневный срок, использование электронного голосования", - сказал Джабаров, открывая в четверг заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

Сенатор отметил, что в июле рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную Думу.

"Усилия Запада сфокусированы на организации информационных вбросов для дискредитации предстоящего голосования и поддержке различных деструктивных политических сил. В антироссийской кампании участвуют как официальные органы западных стран, так и СМИ, международные некоммерческие организации и действующие в интересах своих спонсоров иностранные агенты", - сообщил Владимир Джабаров.

Законодатель обратил внимание на доклад о стратегии отношений с Россией, который комитет Европарламента по иностранным делам утвердил 15 июля. "В документе евродепутаты призвали Евросоюз готовиться не признавать итоги наших будущих выборов. Для этого отрабатывается сценарий, прямо обозначенный автором доклада, известным русофобом, евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом", - добавил Джабаров.

Кубилюс ранее заявил, что ЕС "должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос о приостановке членства России в международных парламентских ассамблеях, если не разрешат баллотироваться оппозиционным кандидатам".

"Думаю, что у господина Кубилюса нет таких полномочий, как у Европарламента, останавливать наше членство в международных организациях, в том числе парламентских. Тем не менее, факт налицо", - подчеркнул первый зампред международного комитета.