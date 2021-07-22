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22.07.2021 11:05
Рубрика: В мире

Экс-президенту Панамы грозит до 8 лет тюрьмы за прослушку оппонентов

Текст: Юрий Когалов

В Панаме начался судебный процесс над экс-президентом страны Рикардо Мартинелли, которого обвиняют в прослушке в 2012-2014 годах своих политических противников, а также бизнесменов и журналистов. По данным прокуратуры, слежка была установлена за 150 лицами.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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69-летнему бывшему главе государства предъявлены обвинения в совершении двух преступлений: слежке и перехвате телекоммуникационных сообщений и преследовании людей без разрешения суда. По словам прокурора Дианы Каллендер, собранные доказательства "неопровержимы". Максимальное наказание за каждое из этих преступлений составляет четыре года, в связи с этим Мартинелли может грозить до восьми лет лишения свободы.

Примечательно, что ранее экс-президент уже был оправдан по этому же делу, в 2019 году сторона обвинения требовала приговорить Мартинелли к 21 году тюрьмы, но проиграла в суде.

Сам Мартинелли назвал новый процесс "политической мистификацией". "Это политический процесс, в котором мы зря тратим время и деньги", - заявил он журналистам, напомнив, что уже был признан невиновным, а срок давности этого дела давно истек.

Кстати, процесс должен был начаться еще в июне, но был отложен из-за операции на позвоночнике, которую перенес экс-президент Панамы. Защита пыталась еще больше задержать начало суда, но представленные медицинские аргументы были отклонены, отмечает агентство EFE.

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