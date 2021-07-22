Эксперт: "Индекс бигмака" не стоит считать серьезным показателем

"Индекс бигмака" не стоит считать серьезным показателем для анализа ситуации с рублем и на валютном рынке, рассказала глава направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина.

Она отметила, что "индекс бигмака" имеет ряд недостатков, в частности, цена на продукцию, даже стандартизированную, включает в себя множество факторов, начиная от себестоимости и заканчивая уровнем доходов населения. При этом условный бигмак, на который ориентируются при составлении индекса, реализуется только в границах каждой страны.

"Это не позволяет ценам гибко корректироваться, как в случае со свободно торгуемыми товарами, где любые искажения и потенциальный арбитраж между странами достаточно эффективно регулируются рыночными механизмами", - цитирует Сафину агентство "Прайм".

"Индекс бигмака" раз в полгода рассчитывает издание "The Economist". Он основан на гипотезе, что одинаковые товары должны стоить одну сумму в разных странах, а если это не так, значит курс местной валюты завышен или занижен. В последнем рейтинге российский рубль оказался в списке самых недооцененных.

Как отметила Сафина, единственный вывод, который можно сделать из свежего "индекса бигмака" в том, что покупательская способность россиян уступает жителям развитых стран, а рубль существенно слабее доллара.