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22.07.2021 14:25
Рубрика: Экономика

Эксперты выяснили, кто чаще всего становится самозанятым

Текст: Елена Манукиян
Чаще всего становятся самозанятыми россияне, которые не хотят состоять в трудовых отношениях и мечтают попробовать себя в новой профессии, говорится в исследовании аналитического центра "Башкирова и партнеры".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так ответили 61% опрошенных, еще 29%, выбрав для себя самозанятость, просто легализовались в той деятельности, которой занимались ранее, 10% ответили, что решили самостоятельно предоставлять услуги, которые ранее оказывали, работая по найму.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Отмечается, что чаще всего в самозанятые приходят работать люди с опытом работы, а не молодые. При этом 45% сочетают самозанятость с трудоустройством по найму.

"Большинство самозанятых - это те, кто решил легализовать так называемую подработку, то есть для многих - это вторая, дополнительная деятельность", - говорит заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький. Так, по его словам, учителя в свободное от основной работы время занимаются репетиторством. Помимо этого, статус самозанятого россияне чаще всего выбирают из-за простоты отчетности для налоговой и пониженной налоговой ставки.

Как пояснила, доцент кафедры статистики РЭУ им.Г.В.Плеханова Ольга Лебединская, самозанятые платят налог только при наличии дохода - в размере 4 %, если предоставляют услуги гражданам, и 6%, если работают с организациями. При этом 37% от уплаченной суммы поступает в фонд медстрахования, 63% в региональные бюджеты.

Самозанятые в отличие от индивидуальных предпринимателей не платят фиксированные взносы. Однако она обратила внимание, что из-за этого самозанятые могут остаться без пенсии.

"Если самозанятый также работает где-то по трудовому договору, то будущая пенсия у него сформируется за счет тех взносов, которые платит за него работодатель. А тем, у кото самозанятость - это основная деятельность, следует позаботиться о своем будущем, вступить в добровольные отношения с Пенсионным фондом и отчислять взносы самостоятельно", - посоветовала эксперт.

Всего в России зарегистрировано уже 2,5 млн самозанятых. Основные направления их деятельности - такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги.

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