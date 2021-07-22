Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной

Британская актриса Эмилия Кларк в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона подтвердила свое участие в новом мини-сериале Marvel "Секретное вторжение" и рассказала о царящей вокруг проекта конспиративной атмосфере.

По словам артистки, после "Игры престолов" она не думала, что ее можно чем-то удивить в плане обеспечения безопасности от информационных утечек. Но у студии Кевина Файги получилось превзойти ее ожидания.

Эмилия в шутку пожаловалась, что около ее дома уже давно паркуется один и тот же подозрительный автомобиль и она уверена, что за ней установили слежку на тот случай, чтобы она не взболтнула ничего лишнего про сюжет шоу.

В одноименной серии комиксов, на которых основан сериал, инопланетная раса Скруллов, умеющая изменять внешность, проникла во все важнейшие организации, чтобы захватить власть на Земле.

Премьера "Секретного вторжения" на платформе Disney+ запланирована на 2022 год, без более точной даты.

Злодея в сериале сыграет Сэмюэл Джексон.