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Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной

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    22.07.2021, 13:18
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британская актриса Эмилия Кларк в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона подтвердила свое участие в новом мини-сериале Marvel "Секретное вторжение" и рассказала о царящей вокруг проекта конспиративной атмосфере.

Фото: youtube.com/ IFC Films
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По словам артистки, после "Игры престолов" она не думала, что ее можно чем-то удивить в плане обеспечения безопасности от информационных утечек. Но у студии Кевина Файги получилось превзойти ее ожидания.

Эмилия в шутку пожаловалась, что около ее дома уже давно паркуется один и тот же подозрительный автомобиль и она уверена, что за ней установили слежку на тот случай, чтобы она не взболтнула ничего лишнего про сюжет шоу.

В одноименной серии комиксов, на которых основан сериал, инопланетная раса Скруллов, умеющая изменять внешность, проникла во все важнейшие организации, чтобы захватить власть на Земле.

Премьера "Секретного вторжения" на платформе Disney+ запланирована на 2022 год, без более точной даты.

Злодея в сериале сыграет Сэмюэл Джексон.

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