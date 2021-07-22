Фотограф из России стала победителем iPhone Photography Awards 2021

Apple объявила победителей ежегодного конкурса iPhone Photography Awards. Первое место заняла фотограф из России - Татьяна Мерзлякова, сообщается в пресс-релизе компании.

Она сфотографировала северное сияние на Кольском полуострове. "Мы поехали в спонтанное путешествие на Кольский полуостров минувшей зимой, на три ночи. Мы специально отправились туда в надежде увидеть северное сияние. Я установила на iPhone приложение Aurora, которое помогает понять, на сколько процентов есть шанс его увидеть. На наши даты шкала показывала 2 из 5. Мы пошли в местный небольшой ресторан, надежды особенной не было, как вдруг компания рядом закричала и выбежала на улицу. Выхожу из ресторана, а там - моя подруга в космическом комбинезоне. Я говорю: "Встань на эту лавочку и замри!". Таким образом я сопоставила масштаб и получился просто космос. Правда, там было -27°C и большая влажность. Даже в перчатках сложно в таких условиях включить камеру. Эта фотография без ретуши, только поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone. Если вы не были на Териберке - очень рекомендую, невероятной красоты место!", - сказала Мерзлякова.

Второе место досталось Дэну Лью из Китая за безымянное фото астронавта, который пересекает пустыню, напоминающую Марс. Третье - Джеффу Рэйнеру из США за фото, на котором изображена девочка, парящая в воздухе над тротуаром в лучах солнца.