"Гамма"-штамм коронавируса выявили в России

В России выявили единичные случаи заражения "гамма"-штаммом коронавируса, который был впервые зафиксирован в Бразилии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Эксперты отмечают, что "гамма"-штамм, как и "дельта", является более заразным по сравнению с исходным вирусом. Кроме того, оба варианта могут снижать эффективность антител.

Ранее Всемирная организация здравоохранения внесла "гамма"-штамм в список "вызывающих озабоченность". Кроме него, туда вошли еще три мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "дельта" (Индия). При этом последний продолжает мутировать. Штаммы "лямбда" и "эпсилон" в РФ не обнаружены. В России зарегистрировали тест, выявляющий штаммы от "альфы" до "дельты"