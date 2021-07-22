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22.07.2021 19:41
Рубрика: Экономика

"Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину после 2024 года

Текст: Сергей Тихонов

"Газпром" готов продолжать поставки газа в Европу через территорию Украины после 2024 года и даже может увеличить объемы транзита. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

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По его словам, возможность сохранения транзита и увеличения объемов поставок по этому маршруту после окончания действующего контракта в 2024 году будет зависеть от коммерческих условий украинской стороны, технического состояния газотранспортной системы Украины и экономической целесообразности для "Газпрома".

"Вопросы дополнительных объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам", - сказал Миллер.

По действующему контракту, заключенному в 2019 году, "Газпром" должен был прокачать через территорию Украины 60 млрд кубометров газа в 2020 году, но прокачал только 55 млрд кубометров. Договор заключен по принципу качай или плати. То есть российская сторона оплачивает заявленные объемы вне зависимости от того, достигла она в действительности их или нет. В 2021-2024 годах Россия должна прокачать не менее 40 млрд кубометров ежегодно. Дополнительные объемы транзита оплачиваются отдельно.

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