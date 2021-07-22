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22.07.2021 17:08
Рубрика: Экономика

Глава "Лукойла" дал прогноз по ценам на нефть

Текст: Евгения Думанская
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В ближайшее время "Лукойл" ждет цену на нефть в районе 68-75 долларов за баррель. Об этом рассказал глава компании Вагит Алекперов.

Фото: РИА Новости
Когда спрос на нефть в мире вернется на прежний уровень

Как пояснил Алекперов, наблюдающееся снижение мировых цен на нефть является локальным колебанием, а потребление постоянно растет.

"Потребление нефти сегодня стабильно, оно растет как у нас в стране, так и в Европе и в мире", - цитирует специалиста агентство "Прайм".

Он также позитивно оценил решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи с выходом на докризисный уровень к сентябре 2022 года. По мнению Алекперова, выходить нужно плавно, с оглядкой на рынок.

В минувшее воскресенье участники ОПЕК+ договорились о параметрах увеличения производства нефти и продлении сделки до конца 2022 года. С августа страны альянса ежемесячно будут увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

По данным на день 22 июля, баррель нефти марки Brent на торгах стоит 72,63 доллара.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Компании Нефть и газ ЛУКОЙЛ Цена на нефть

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