Глава "Лукойла" дал прогноз по ценам на нефть

В ближайшее время "Лукойл" ждет цену на нефть в районе 68-75 долларов за баррель. Об этом рассказал глава компании Вагит Алекперов.

Как пояснил Алекперов, наблюдающееся снижение мировых цен на нефть является локальным колебанием, а потребление постоянно растет.

"Потребление нефти сегодня стабильно, оно растет как у нас в стране, так и в Европе и в мире", - цитирует специалиста агентство "Прайм".

Он также позитивно оценил решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи с выходом на докризисный уровень к сентябре 2022 года. По мнению Алекперова, выходить нужно плавно, с оглядкой на рынок.

В минувшее воскресенье участники ОПЕК+ договорились о параметрах увеличения производства нефти и продлении сделки до конца 2022 года. С августа страны альянса ежемесячно будут увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

По данным на день 22 июля, баррель нефти марки Brent на торгах стоит 72,63 доллара.