Глава Минпросвещения выступил против дистанционного обучения

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов высказался против дистанционного обучения школьников. Однако он отметил, что в определенных ситуациях оно может использоваться.

- Я против дистанционного обучения в целом, - подчеркнул министр в четверг на слушаниях в Общественной палате. - Но есть, конечно, определенные факторы. Первое - пандемия. Мы знаем факты. И дети, к сожалению, болеют, учителя болеют.

По мнению Кравцова, дистанционное обучение может быть полезно, когда ребенок болеет и не может лично прийти на урок. Тогда с помощью дистанционных технологий он сможет подключиться к уроку и не выпадать из учебного процесса.

- Наша задача и наша принципиальная позиция - на первое место поставить не информационные технологии, а образовательный процесс. А информационные технологии - в дополнение образовательного процесса, - отметил Сергей Кравцов.