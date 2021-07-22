Intel: востребованность цифровых навыков будет только расти

Intel® Skills for Innovation помогает подготовиться к рынку труда будущего. А какие навыки нужны для инноваций?

Сергей Жуков: Принцип построения обучающих материалов на базе технологий и методик развития навыков XXI века начал формироваться 10 - 15 лет назад. Это общемировой тренд: технологии развиваются и массово внедряются в бизнес, в повседневную жизнь. Современным выпускникам недостаточно только академических знаний. Научно-исследовательская деятельность становится кросспредметной - это и физика, и химия, и математика. Для жизни и работы в современном мире необходимо эмоциональное, дизайнерское и вычислительное мышление, а также навыки программирования, моделирования, взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ).

Intel® Skills for Innovation (Навыки для инноваций) направлена на развитие творческого потенциала учащихся и преподавателей как раз в этих направлениях. В рамках инициативы экспертами Intel были разработаны 70 англоязычных кейсов, которые можно комбинировать в зависимости от выбранной модели интеграции в обучение. Возможны четыре модели интеграции: межпредметная, индивидуальный проект, инженерный практикум и внеурочная деятельность.

Для России мы выбрали 16, на наш взгляд, наиболее интересных кейсов в таких областях, как аналитика знаний, машинное зрение, распознавание естественных языков и других. При этом, у преподавателей есть возможность использовать всю библиотеку кейсов, в том числе англоязычную. Это удобно, преподаватель может взять уже готовый продукт и использовать его в разных сценариях.

Фото: Пресс-служба Intel

Насколько сильно пришлось адаптировать кейсы под Россию?

Сергей Жуков: Поскольку это небольшие программы, локализовать их было не так сложно. Наша концепция - создавать каждый кейс из блоков, которые, как кусочки паззла, могут складываться.

Локализация началась зимой, с перевода и адаптации кейсов, тренингов для преподавателей, а в апреле стартовали пробные занятия. Первые проекты пройдут в период летних каникул. Сейчас инициатива находится на стадии пилотирования - обучение прошли 37 преподавателей от 21 пилотной площадки, часть из которых уже запустили летние лагеря в рамках инициативы для заинтересованных студентов и школьников. Мы не ограничиваем участников по возрасту, учиться могут и студенты первых курсов. Для нас это тоже эксперимент - понять, как программа встраивается в разные сценарии обучения.

Со второй половины года обучение в рамках этой инициативы будет доступно на базе центров компетенций, о которых можно узнать на сайте.

Почему важно учиться на практических кейсах?

Сергей Жуков: Тут я бы предложил исходить из нашего собственного жизненного опыта - ведь, например, теоретически научиться кататься на велосипеде вряд ли возможно.

Кто помогал готовить материалы?

Сергей Жуков: Intel развивает обучающие программы в России с начала 2000-х годов, и за это время сформировалась группа педагогов, методических работников, экспертов, которые работают в разных учреждениях - от школ и центров внешкольного образования ("IT-кубы", "Кванториумы") до университетов. Мы опирались на их мнение при выборе кейсов, которые наиболее актуальны в настоящий момент. Дальше вместе будем смотреть, нужно ли их как-то модифицировать, дополнить новой информацией из англоязычной библиотеки.

"Навыки для инноваций" дополняет и расширяет возможности работы с новыми технологиями, предложенные программой Intel® AI for Youth (Технологии искусственного интеллекта для каждого). Она стартовала чуть больше года назад - можно ли уже подвести первые итоги?

Сергей Жуков: Обучение прошли более 1200 студентов и школьников из 52 учреждений в 24 регионах России, программа работает во всех федеральных округах России. Всего по программе Intel® AI for Youth мы ожидаем, что будет открыто до 20 центров компетенций, 75 новых слушателей из 19 российских вузов уже прошли обучение по программе тренинга. Программа обучает навыкам в таких областях, как технологии машинного зрения и машинного обучения, обработка естественных языков. Работать с ней сложнее, чем с кейсами инициативы "Навыках для инноваций" - все-таки нужно обладать базовыми знаниями программирования. Мы осознанно пошли, что называется, снизу - было важно понять, насколько эта программа востребована в России. Общий фон очень позитивный: искусственный интеллект - одно из стратегических направлений развития ИКТ и страны в целом.

Программа Intel® AI for Youth была разработана в Сингапуре и апробирована в Индии. Сегодня она работает в 11 странах мира, включая Германию, Южную Корею, Польшу и другие. Наша российская команда экспертов прошла тренинг, затем была проделана большая работа по локализации продукта под наши реалии. Было много интересных моментов, но базовые задачи программы хорошо конвертировались в российскую действительность с незначительными изменениями - например, был глобальный проект использования ИИ для отслеживания маршрутов слонов. Для России мы заменили слонов на амурских тигров. Одно из направлений программы - технологии распознавания естественных языков. Мировое ИКТ-сообщество чаще работает с английским языком, а распознавание русского - дополнительный вызов. И семантика, и алгоритмы обработки намного сложнее, чем в английском.

Другой вызов - сроки. Наша цель была успеть локализовать программу к сентябрю, чтобы можно был начать обучение с нового академического года. Свои коррективы внесла пандемия, часть курсов пришлось переводить в дистанционный режим. Тем не менее, прошедшие обучение ребята реализовали полученные навыки на практике. Это показал конкурс проектов участников Intel® AI for Youth, в котором рассматривались самые разные сценарии. Например, "жестовый калькулятор", обученная модель для распознавания жестов, цифр и математических знаков.

Как дальше будет развиваться Intel® AI for Youth?

Сергей Жуков: На сегодняшний день по программе работают 5 центров компетенций на базе вузов и 26 площадок в 20 регионах России, а 75 преподавателей уже прошли весь курс и получили сертификат, позволяющий самому учить и готовить тренеров. В планах - профессиональное развитие тренеров программы, обучение новых преподавателей и поддержка пилотных площадок, расширение инициативы на педагогические и технические вузы. Центры компетенций могут обучать дистанционно, тем самым, точки нашего присутствия будут везде, и участникам проекта не обязательно будет ехать в Москву для решения рядовых вопросов.

Но, конечно, со стороны вуза необходима административная поддержка, потому что преподаватели потратят много времени на тренинги. Должно быть осознанное решение, что полученные навыки потом будут применяться на практике.

Российские вузы рассматривают варианты создания курсов и программ по обучению работе с искусственным интеллектом к новому учебному году. Часть вузов планирует использовать наши базовые блоки из Intel® AI for Youth в своих программах.

В этом году Intel в России исполняется 30 лет. Расскажите, на каких направлениях сфокусирована ваша локальная команда?

Сергей Жуков: За три десятилетия мы проделали огромную работу, и одно из главных достижений - это центр исследований и разработок Intel в Нижнем Новгороде, созданный в 2000 году. Сейчас там работает больее 1000 специалистов - программистов, софтверных инженеров и других - по самым разным направлениям: искусственный интеллект, компьютерное зрение, высокопроизводительные вычисления.

Нижегородский R&D сотрудничает и ведет совместную проектную деятельность с вузами, помогает готовить кадры: обучать ИТ-навыкам и развивать интерес к науке и техническим областям, в частности за счет различных программ стажировок.

У нас есть краткосрочные и долгосрочные программы обучения и стажировок. Около 10% от сотрудников центра, то есть порядка 100 человек, составляют студенты старших курсов и выпускники, которые проходят длительную оплачиваемую стажировку, часть из них потом остаются работать в Intel. Из краткосрочных программ я бы выделил, например, тренинги Intel Delta Course, направленные на сокращение разрыва, "дельты", между тем, что дает вуз, и тем, что нужно работодателю. Кроме того, летние школы - кратковременные оплачиваемые стажировки, в ходе которых студенты проходят дополнительное обучение и принимают участие в реальных проектах. Сейчас летние школы из-за пандемии проходят в виртуальном режиме, что расширяет возможности для участия. В дистанционном формате число слушателей выросло в полтора раза.

Цифровая трансформация идет опережающими темпами, и, на мой взгляд, точку невозврата с позиции революции 4.0 мы прошли за последний год. Значимость цифровых технологий велика, и, думаю, что мы уже не вернемся назад, например, в март 2020 года. Поэтому востребованность обучения ИТ-навыкам будет только расти.