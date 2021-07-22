ЮНЕСКО лишило Ливерпуль статуса объекта Всемирного наследия

ЮНЕСКО лишило набережную и старинную часть города Ливерпуль статуса объекта Всемирного наследия, так как их "выдающуюся универсальную ценность" уничтожила программа обновления и застройки этого района. Власти города решили вдохнуть новую жизнь в места, которые уже много лет служили памятниками "крупнейшему в мире торговому центру XVIII-XIX веков".

Бок о бок с историческими зданиями вскоре будут стоять небоскребы, жилые дома, терминал для круизных лайнеров и новый стадион на 52 тысячи мест. Несколько лет руководство ЮНЕСКО предупреждало власти Ливерпуля, что из-за их планов город исключат из списка объектов Всемирного наследия. Теперь он стал третьим местом в мире, кого постигла такая участь.

Первым своего статуса в 2007 году лишился оманский Резерват аравийского орикса (антилопы): после обнаружения там нефти его площадь сократили на 90 процентов, а браконьерство добило ситуацию. Второй из списка "вылетела" Дрезденская долина Эльбы из-за строительства Вальдшлёсхенского моста, который должен был решить проблему с пробками.

Чем чревато лишение статуса объекта Всемирного наследия? Главным образом - потерей доступа к финансам и прочим ресурсам ЮНЕСКО, которые выделяются на сохранение объектов при необходимости. Кроме того, соответствующие места получают защиту в рамках некоторых международных конвенций в случае вооруженного конфликта. Ну и конечно же объекты Всемирного наследия всегда пользуются большой популярностью у туристов, так как первыми попадают в каталоги для путешественников. Но, как считают некоторые эксперты, для властей Ливерпуля потери не столь велики, как кажется. Ведь план застройки, который изменит облик старого города, поможет создать новые рабочие места.