Из-за чего горят леса и сколько стоит их тушить

Пожары в Якутии, Карелии, Сибири этим летом стали главными новостями. Общая площадь лесных пожаров превысила 785 тысяч гектаров, а пройденная огнем уже перевалила за 1,5 млн га. О том, как идет борьба с лесными пожарами в 2021 году, "РГ" рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Площадь леса, пройденная огнем, в прошлом году составила 9,1 млн га, полностью лес был уничтожен только на 100-120 тыс. га, на всей остальной территории он лишь частично пострадал... Фото: РИА Новости

Судя по новостям, горит полстраны. В чем дело?

Иван Советников: Сейчас очень жарко, причем не только в Центральной России - рекорды бьет погода в Архангельской, Мурманской областях, на Кольском на днях было +34 градуса. Такая же ситуация в Сибири: Кемерово, Красноярск, Магадан, Якутия, где дождей не было уже два месяца. Мы видим эти проблемы и, к сожалению, лесопожарные аномалии тоже. Но повторения дымного лета 2010 года не допустим. Тогда укоренилась система сокрытия лесных пожаров. Сейчас этого нет, вся информация максимально открытая, мы наладили ее сбор, это позволяет вовремя принимать эффективные решения.

Сколько мы тратим на борьбу с лесными пожарами? И есть ли в этом смысл - все равно все горит?

Иван Советников: В этом году со всеми добавками мы получили 6-7 млрд рублей. Буквально месяц назад правительство выделило еще 2,7 млрд на тушение, мониторинг и зарплаты пожарным. Пока что нагорело на 2,2 млрд рублей, но это без учета июля, когда случается больше всего лесных пожаров. За прошлый год ущерб - 11 млрд рублей.

К этим цифрам надо относиться осторожно. Есть так называемые зоны контроля - далекие места, где тушить пожар нет возможности. Населенных пунктов нет, вертолету не хватит топлива, чтобы долететь и вернуться, какое-то хозяйственное освоение в ближайшие годы там вести нереально из-за удаленности. Но все равно мы считаем экономический ущерб от огня, хотя, по сути, его там нет, - эта территория не вовлечена в хозяйственное освоение.

Можно еще оценивать потери исходя из стоимости восстановления леса. Но тут другая ловушка: мы привыкли говорить о площади, пройденной огнем (в 2020 году она составила 9,1 млн га). Но там лес не погиб, только пострадал. Если говорить о выбывающем лесе, порядок цифр сразу уменьшится - за год в России выгорает 100-120 тысяч га леса. При этом в осваиваемых зонах у нас пока горит все сравнительно адекватно. Проблема не столько экономическая, сколько экологическая: в воздух выделяются углерод, парниковые газы, следом за пожарами начинаются кислотные дожди. Гибнут животные, водоболотные системы - мы все это в оценку ущерба не включаем. Но это тоже огромные потери для страны. Поэтому тушить то, что можно потушить, конечно, надо.

Если больше тратить на профилактику, гореть будем меньше?

Иван Советников: Деньги позволяют закупать технику и платить зарплату людям. И то и другое необходимо для обнаружения и тушения. Оснащение лесопожарных станций сейчас и десять лет назад отличается разительно. Но техника не потушит пожар без человека, а у наших сотрудников зарплаты в зависимости от региона начинаются от 20-25 тысяч рублей. Причем работа тяжелая, опасная. Пожарные-десантники, конечно, зарабатывают больше. Многое зависит от квалификации специалиста, региональных надбавок, сложности задания и лесопожарного сезона. В среднем квалифицированный парашютист-десантник получает около 40 тыс. рублей. В сезон - 80-90 тыс. рублей.

Леса горят из-за людей?

Иван Советников: По статистике, больше 97% лесных пожаров происходит из-за людей. Иногда это неосторожное обращение с огнем, иногда - прямой умысел. В той же Якутии распространено мнение, что если весной пастбище отжечь, то там потом вырастет хорошая трава, кони будут толще, а жизнь прекраснее. Давно доказано, что это не так, но люди продолжают поджигать. Огонь перекидывается на тайгу - и начинается героическое тушение. Чтобы поджечь лес, надо 30 секунд, не больше. Тушение и поиск виновного может растянуться на недели и месяцы. И удается это далеко не всегда. В прошлом году на 6 тысяч пожаров было заведено 422 уголовных дела. Одно из них закончилось тем, что виновному присудили выплатить 1 млрд рублей ущерба. Но это скорее исключение, такое удается далеко не всегда.

Штрафы помогают приучить людей к дисциплине?

Иван Советников: Чтобы составить протокол и выписать постановление, необходим гражданский паспорт нарушителя. Почему-то у пойманного в лесу на месте правонарушения его с собой почти никогда не бывает. Чтобы установить личность гражданина надо вызывать участкового, но у того и своих забот хватает.

Насколько оперативно к вам поступает информация о пожарах?

Иван Советников: Зависит от того, где горит. Есть четыре уровня обнаружения: наземное патрулирование или сообщения граждан, авиационное патрулирование, космический мониторинг - наш спутник облетает всю территорию страны три раза за сутки - и наблюдение видеокамерами, установленными на сотовых вышках. Например, все Подмосковье мы перекрыли 87 камерами. Каждая из них "видит" на 20-25 км, она вращается, картинку с нее обрабатывает компьютер и, если замечает дым, отправляет ее дежурному оператору. Тот проверяет изображение, запрашивает снимки той же точки с другой камеры. Оценивает обстановку и, если видит пожар, отправляет туда людей.

То есть любой костер в лесу может вызвать подъем по тревоге лесных пожарных?

Иван Советников: Дымный - может. Если в безопасном месте развести маленький костерок, чтобы вскипятить воду для чая, ничего не случится. Спутники не видят термоточки через тучи. Конечно, дождь - лучший пожарный, и, если там ливень, все проблемы, скорее всего, решатся сами. Но контролировать ситуацию из космоса можно только при ясном небе.

В Подмосковье норматив прибытия 40 минут, по стране в местах, где есть дороги, - два часа, туда, куда можно добраться только по воздуху, - три часа. У нас сейчас идет обновление техники, закупаем УАЗ-"буханки" для лесных патрулей, в каждую машину стараемся положить ранцевый огнетушитель. С его помощью первый сотрудник, оказавшийся на месте, вполне может сам справиться с небольшим возгоранием. Если проблемы более серьезные, докладывает в лесопожарный центр по рации или телефону. Для разведки пожара многие лесники возят с собой беспилотники. Поднял коптер в воздух, посмотрел: что горит, куда смещается. И дальше руководитель тушения думает, какие силы и средства ему там нужны. Наша мечта - тушить все возгорания в первые сутки после обнаружения. Маленький пожар можно в буквальном смысле затоптать.

Очень многое зависит от того, где расположена ближайшая пожарно-химическая станция (ПХС). В Подмосковье основные силы лесных пожарных сосредоточены в районе Шатуры, Луховиц. В Волоколамске есть небольшая ПХС и ее достаточно. Хвойные леса и негорючие почвы позволяют устранять возгорания малыми силами. А в той же Якутии ПХС привязаны к населенным пунктам, расстояние между ними может быть и 300, и 500 км. Между ними ни дорог, ничего. Там может работать только авиация.

Как в зонах контроля, в которых можно вообще не тушить?

Иван Советников: Это же не только наше изобретение. И в Америке, и в Австралии есть удаленные территории, где проще дать лесу сгореть, чем организовывать пожарные работы. Тут главное другое - эти зоны контроля надо очень честно определить. Ведь как бывает: в одном регионе у границы с другим - район активной заготовки древесины. А рядом у соседей ничего нет, и они объявляют эту территорию зоной контроля. Хотя оттуда огонь может запросто перекинуться и уничтожить делянки, на которых работают люди. Мы исправляем такие ситуации, где-то на 10% в год зоны контроля сокращаем, вообще их можно уменьшить, думаю, примерно на треть.