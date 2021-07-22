Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.

Очевидцы рассказали о нескольких мощных взрывах. В то же время сообщается, что средства ПВО сбили часть ракет, выпущенных с территории еврейского государства.

По данным ТАСС, наземные объекты в районе Эль-Кусейр были атакованы в 01:13 по местному времени. "Наши силы поразили большинство воздушных целей противника. В результате агрессивной вылазки Израиля нанесен только материальный урон, погибших нет", - заявили в министерстве обороны Сирии.

Напомним, ночью 20 июля Израиль нанес удары по объектам, расположенным рядом с городом Алеппо. Были разрушены склады, в которых хранили оружие проиранские шиитские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.