Кабмин утвердил первый научно-технический проект полного инновационного цикла

Правительство утвердило первый комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла, который получит господдержку. Это будет пилотное производство отечественных белковых компонентов.

"Они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании. Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Сразу 16 компаний и научных организаций при участии Минсельхоза и Минобрнауки будут работать над проектом, рассчитанным на три года. "Общий объем финансирования составит 1,5 миллиарда рублей, - сообщил премьер. - Из них 300 миллионов будет направлено из федерального бюджета".

От этих вложений в правительстве ожидают конкретные результаты. "Такие комплексные проекты полного инновационного цикла призваны сократить путь от появления новаторской идеи до ее практической реализации, чтобы важные научные разработки быстрее воплощались в жизнь, а не оставались на бумаге", - объяснил Михаил Мишустин.