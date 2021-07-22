Как качество коммунальных услуг могут повысить через тарифы

Механизм привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ежегодно правительство устанавливает предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги для каждого региона. ФАС представила проект постановления правительства, меняющий порядок формирования этих индексов, сообщила пресс-служба ведомства. Предлагается дать регионам возможность определять индексы сразу на несколько лет вперед, а не согласовывать их каждый год, как сейчас.

Появление долгосрочных (на срок реализации концессионного соглашения или инвестпрограммы) индексов и, соответственно, долгосрочных тарифов, гарантирует инвесторам возврат инвестиций и будет стимулировать их вложения в модернизацию коммунальных сетей. Поправки подготовлены в рамках концепции внедрения механизмов тарифообразования на долгосрочный период.

При определении значений предельных индексов на несколько лет вперед потребуется четкое обоснование необходимости инвестмероприятий. Документы об этом должны будут предоставляться в ФАС.

Кроме того, предлагается обязать регионы регулярно отчитываться о том, как идут инвестиционные мероприятия.

Долгосрочные индексы дадут реальную основу для модернизации, реконструкции и строительства объектов коммунального комплекса, на повышение их энергоэффективности и технического уровня, подчеркивают в ведомстве. Соответственно, повысится качество коммунальных услуг. При этом потребители будут защищены индексами от необоснованного роста тарифов.

Долгосрочные тарифы ускорят модернизацию ЖКХ

"Если инвестиционный цикл длинный и вкладывать нужно несколько лет, а возврат происходит в течение 10-15 и более лет, то, конечно, инвестору необходимы гарантии", - подчеркивал в интервью "РГ" замруководителя ФАС Виталий Королев. Тогда они будут больше приходить на концессии, на долгосрочные инвестпрограммы, которые позволят существенным образом улучшить состояние инфраструктуры.

Не имея гарантий в будущем, инвесторы не готовы рисковать своими деньгами, говорит заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. "Такая ситуация у нас возникала, например, при проработке концессионного соглашения на строительство сортировочного комплекса в Саранске, - говорит Макрушин. - Это постановление решит проблему. После его выхода достаточно будет единожды пройти согласование предельных индексов, и оно будет действовать в течение всего срока инвестиционного проекта. Это снимет большое количество рисков и позволит резко ускорить инвестиционный процесс во всей коммунальной инфраструктуре".

В России подлежат замене из-за изношенности более 44% сетей холодного и 30% горячего водоснабжения, 45% - в водоотведении, отмечал ранее Росстат. Из-за изношенных коммунальных сетей до потребителей доходит лишь чуть больше 10 млрд кубометров воды в год из подготавливаемых 13 млрд кубометров, сообщал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Также проектом, разработанным ФАС, предлагается ввести меры защиты от завышения квартплаты жителей, переехавших в новостройки из аварийных домов. В июне переселенцы обратились с жалобой на "Прямую линию" президента. Жителям начислили крупные суммы за первые месяцы проживания. ФАС начала проверку, были ли превышены предельно допустимые уровни индексации тарифов. Однако сделать это оказалось невозможно, так как платежи необходимо сравнивать с платежами за ту же квартиру в декабре предыдущего года. А в то время люди жили еще в старом доме.

ФАС подготовила изменения в порядок проверки соблюдения индексов. Предлагается сравнивать платежи новоселов-переселенцев с декабрьскими платежами жителей соседних домов, аналогичных по комфорту и набору услуг. Такой порядок защитит их от переплаты за и исключит возможность повышенного роста стоимости коммунальных услуг для них по сравнению с соседями.