Как нацпроекты делают мир вокруг нас чище и интереснее

Крупная партия техники для восстановления лесов поступила в Кузбасс
Кроме пожарной автоцистерны и гусеничного трактора, автопарк пополнили восемь грузовых внедорожников "Садко NEXT" отечественного производства. Начальник областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев напомнил: это третье поколение знаменитого "газика". Машина, давно уже доказавшая свою сверхпроходимость, теперь еще и снабжена комфортным рабочим местом водителя.
Кузбасские лесхозы обновляют автопарк третий год. В том числе машинами для создания минерализованных полос и противопожарных разрывов, для доставки по бездорожью к очагам возгораний.
За три года Кузбасс получил 176 единиц техники на сумму более 210 миллионов рублей. Для региона, где до начала модернизации технические средства в лесхозах были изношены на 90 процентов, это настоящий подарок. "Наш лесхоз обеспечивает пожарную безопасность на территории трех лесничеств - в общей сложности это почти миллион гектаров, - рассказал директор Чебулинского лесхоза Юрий Новиков. - И чем быстрее начинают борьбу с огнем, тем лучше. Новая техника нам помогает".
По его словам, полученный в прошлом году российский вездеход СТМ-3993 с дизельным двигателем вдвое быстрее доставляет в труднодоступные места - по лесным дорогам и болотистой местности. И непогода вездеходу не помеха!
У этого колесного полноприводного снегоболотохода с бескамерными шинами низкого давления, лебедкой и тремя топливными баками грузоподъемность - 600 кило. Он может взять на борт пять человек с оборудованием. Таких помощников (одна машина стоит 3,1 миллиона рублей), говорят в лесном департаменте, хорошо бы иметь всем лесничествам.
В этом году Кузбасс, где с начала года потушили 60 возгораний на 776 гектарах леса, планирует закупить еще около 50 единиц техники. Почти на 25 миллионов рублей.
А в Пермском крае 40 камер присматривают за пожарной обстановкой на территории более трех миллионов лесных гектаров. Это четверть зеленого фонда региона. Также обеспечить безопасность лесов края поможет техника, закупленная в рамках нацпроекта.
Справка "РГ"
Система "Лесохранитель" появилась благодаря нацпроекту "Экология". Ее активно используют во многих регионах. В Свердловской области за состоянием лесов следят 84 камеры на более 15 миллионах гектаров. А в Красноярском крае система "Лесохранитель" контролирует около 159 миллионов гектаров тайги, это чуть больше площади Монголии. В перспективе на подмогу камерам прилетят беспилотники.
В Новосибирске оцифруют книги с экслибрисами императорского дома Романовых
Новосибирская государственная областная научная библиотека второй раз вошла в число участников федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". Благодаря ему широкому кругу читателей станут доступны книжные сокровища из фондов библиотек России. Ведь не каждый может доехать, например, до Новосибирска, чтобы почитать книгу. К тому же речь идет о старинных экземплярах. Их редко выдают на руки. А в "цифре" любой человек из любой части мира сможет их прочитать - как на портале, так и закачав на свой гаджет.
"В проект попали рукописные и печатные книги середины XVIII - начала ХХ века на русском, французском и немецком языках. Среди них - книги из царских библиотек, порой единственные", - сообщил "РГ" координатор проекта от Новосибирской области Станислав Ермоленко.
Таких книг в областной библиотеке около тридцати, в их числе из собрания великого князя, поэта, переводчика, драматурга Константина Романова, внука императора Николая I. Например, издание по геологии и минералогии на немецком языке, которое появилось в 1857 в году в Берлине. Также в числе книг, готовых к оцифровке, изданный в 1807 году французский букварь и рукописная книга, повествующая о растениях русской земли.
По словам специалистов, эти книги войдут в специальный раздел портала Национальной электронной библиотеки "Книги императорского дома Романовых".
Также в областной библиотеке продолжают оцифровку весомого труда - славяно-русских рукописных книг XVIII-XIX веков из коллекции Колывано-Воскресенских горных заводов, которая считается первой библиотекой в Сибири. Как сообщили в областном министерстве культуры, уже оцифровано 110 книг. В этом году к ним добавятся еще 48 книг.
На все отобранные книги уже созданы машиночитаемые библиографические записи в Госреестре книжных памятников. Проведена работа по подготовке изданий к оцифровке - их постраничное обеспыливание и фазовая консервация. Специалист по информационным технологиям новосибирской библиотеки Юлия Роор отмечает, что только на сканирование 500-страничной книги уходит часа два. Вместе с обработкой процесс может затянуться на два-три дня.
Цифровая книга не должна отличаться от бумажного оригинала. Необходимо сохранить даже пометки, сделанные на полях прежними владельцами. Современное оборудование позволяет это сделать.
Через два года качественной водой будет обеспечен 91% жителей России
Сейчас в регионах усиленными темпами идут работы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Многие уже сданы.
Станция обезжелезивания, способная перерабатывать до 10 тысяч кубов воды в сутки, появилась в Белореченском районе Краснодарского края. Она обеспечит чистой водой более 52 тысяч потребителей.
"Хотя она поступает из скважины, с глубины 400 метров. Чистая, прозрачная, - рассказывает глава района Александр Шаповалов. - Но в ней очень много железа. А это сказывается не только на здоровье людей, но и на работе бытовых приборов". К реконструкции водозабора "Южный" приступили в конце прошлого года. И теперь он как новый. "В ближайшее время на Кубани должны появиться еще 14 современных станций по очистке питьевой воды", - сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Ляшко.
Есть перемены и в Тюменской области. А ведь еще не так давно аварии на водопроводах казались здесь явлением беспрерывным и неизбежным. Но за три года участия региона в проекте "Чистая вода" построено и реконструировано около 152 километров водопроводных сетей. Благодаря системной работе по модернизации водопроводов удалось снизить потери воды с 34,8 процента. По этому показателю Тюмень - один из лучших в стране городов.
"Потери воды снижены кардинально, - обращает наше внимание мэр Тюмени Руслан Кухарук. И с гордостью уточняет: - Вышли на уровень Москвы".
Главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский приводит другой веский аргумент: "Изменения не только в объемах. Мы используем износостойкие, безопасные материалы. Вместо ветхих металлических труб, "обогащающих" воду ржавчиной, укладываем полиэтиленовые".
На последние приходится уже свыше половины сетевого хозяйства. И это, конечно, не единственный фактор, позволяющий улучшать качество воды.
Солидная доля средств направлена на капитальную реконструкцию двух водоочистных сооружений. Основному - уже 40 лет. Идет полная смена безбожно устаревших оборудования и технологий.
Теперь на водозаборах исключено использование хлора. Гипохлорит натрия для обеззараживания воды вырабатывается из поваренной соли. Система дозирования реагента автоматизирована. Программа запускает анализ воды на содержание хлора каждые 60 сек.
А особая гордость Тюменского водоканала - центральная диспетчерская служба, откуда происходит управление всеми процессами на предприятии, включая работу водозаборов. Сегодня система подает ровно столько воды, сколько в данный момент необходимо городу.
Пей хоть из-под крана
У жителей Верхней Туры Свердловской области все еще праздник. Месяц назад здесь начала работать новая насосная станция. И теперь по трубам течет питьевая вода, от которой трудно оторваться. Она поступает не только в жилые дома, но и в школы, детсады, на предприятия и в организации. "Теперь из крана бежит прозрачная чистая вода, а не таблица Менделеева как раньше, - рассказала учительница химии Татьяна Ловкова. - Она была очень грязная, с неприятным запахом. Даже белье не постираешь". За чистой водой приходилось ездить за несколько километров в лес. Качество воды в Верхней Туре признали одним из худших в области. Именно поэтому в городе решили оперативно обновить всю систему водоснабжения. Водозаборные и очистные сооружения построили за полтора года, потратив на это 93 миллиона рублей. Таких денег в бюджете Верхней Туры не было. В рамках нацпроекта на строительство выделили 53 миллиона из областного бюджета и 37 - из федерального.
Система "Экомониторинга" позволяет передавать данные о воздухе в лабораторию
Немалая заслуга в этом системы "Экомониторинга", которую стали внедрять два года назад. Она дает возможность собирать, регистрировать и в онлайн-режиме передавать полученные данные о воздухе. В том числе и в государственную экологическую лабораторию.
И в случае фиксации превышений допустимых концентраций информация передается экологам для принятия мер. Все это позволяет эффективно влиять на источник загрязнений. За два года выбросы вредных веществ в Липецке снизились на 10 тысяч тонн.
Есть еще проблемы и у южной столицы Кемеровской области Новокузнецка. Его тоже внесли в список городов с самым загрязненным воздухом. Но цвет неба понемногу меняется, желтизна уходит! А если говорить сухим языком цифр, то объем выбросов по сравнению с 2017 годом сократился на 10 процентов. Почему это стало возможно?
Первое, что бросается в глаза на улицах Новокузнецка, - новые автобусы на газомоторном топливе. Более 300 таких машин - минус две тысячи тонн выхлопов. Второе. Стала меньше дымить Кузнецкая ТЭЦ. Только в этом году собственник вложит в ремонт оборудования более 352 миллионов рублей. А на Западно-Сибирской ТЭЦ еще в прошлом году завершили модернизацию электрофильтров. Третье. На Новокузнецком алюминиевом заводе заработала дополнительная газоочистная установка. Нельзя не заметить и "зеленые пояса" вокруг Кемерова и Новокузнецка.
А в Омске еще только предстоит совершить прорыв. В середине июня администрация области представила в правительство страны и Минприроды России проект Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов.
Для достижения норм, установленных федеральным проектом "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), предстоит заменить старые автобусы на современные - работающие на газе. К 2024 году в городе должны ездить уже 240 таких автобусов. По прогнозам, это снизит количество вредных выбросов на 237,6 тонны. Помимо этого, в Омске планируют построить сеть автомобильных газозаправочных станций. Это, считают специалисты, будет стимулировать омичей покупать авто, которые работают на экологически чистом топливе.
Что тоже пойдет на пользу воздуху. Ведь в нем существенно снизится концентрация таких газов, как оксиды углерода, азота, серы и неметановых углеводородов.
Цифра
20 процентов - на столько надо снизить загрязнение воздуха в крупных промышленных центрах. Такова цель федерального проекта "Чистый воздух", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология".
В Пензе открылась экостанция для школьников
Такие модели дополнительного образования работают уже в 47 регионах. Экостанции отрывают в рамках нацпроекта "Образование".
"Больше всего на занятиях меня поразил рассказ, что нельзя отпускать воздушные шарики в небо, - поделился Артем Агафонов из Пензы. - Они могут навредить животным. Я так больше не делаю". Летом занятия проходят на свежем воздухе. У детей здесь тоже много открытий. Не все раньше знали, где "растет" пшенная каша.
А старшеклассники недавно вернулись из экспедиции по реке Пензе и озерам. "Мы собирали зоопланктон, исследовали растительность, моллюсков, - рассказывает преподаватель экостанции Юлия Пастухова. - Дети могут спрогнозировать скорость заболачивания. В полевых условиях они стали ближе к природе. Так рождается любовь к родной земле".
Как пояснили в минобре региона, открытие экостанций стало возможно благодаря федеральному проекту "Успех каждого ребенка" (нацпроект "Образование"). Это система лабораторий, ландшафтных проектов и лекториев.
В Краснодаре Эколого-биологический центр расположен в столетней Чистяковской роще. У ребят есть своя метеостанция. Упор сделан на химию, физику и ботанику, чтобы ориентировать детей на дефицитные сельскохозяйственные кадры и "зеленые" профессии. Кстати, это одна из целей нацпроекта "Образования".
На кубанской станции детям есть чем увлечься. Один юннатский зоопарк чего стоит! А в кабинете физиологии растений изучают под микроскопом многоклеточные организмы. Еще одно излюбленное место - теплица на гидропонике, где выращивают овощи. Еще школьники заложили восемь соток яблоневого сада.
Экостанция в Алтайском крае сразу начала работать по многим направлениям. По "Био", "Агро" и "Лесному делу". А также "Уникум" и "Школа цветовой микроскопии" - это индивидуальная работа с одаренными детьми. По агронаправлению заработали программы "Умная теплица" и "Агроэкология". А вот направление "Проектирование" в экоцентре только начали развивать и привлекли к этому Клуб экологических волонтеров.
"Нашу экостанцию отличает то, что благодаря сельскохозяйственной специфике региона у нас очень развиты аграрная экология, лесное дело. Даже сохранились молодежные движения юных аграриев и юных лесников", - рассказала руководитель экостанции Ольга Аришина.
Мультимедиагиды в приложении "Артефакт" сделали удобнее посещение музеев
В Махачкале большой популярностью пользуется Дагестанский музей изобразительных искусств. Здесь представлены полотна Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Виктора Васнецова. В музее хранится самая большая в мире коллекция декоративно-прикладного искусства Дагестана. Здесь тоже работает "Артефакт".
"Алгоритм технологии дополненной реальности позволяет посетителю удаленно перенести видимый в мобильном приложении экспонат в реальный интерьер, - рассказала "РГ" заместитель директора музея Айшат Магомедова. - Приложение позволяет определять экспонаты. Для любителей почитать есть интерактивные статьи, краткие факты".
"Очень круто, что часть экспонатов музея можно открыть в приложении "Артефакт", полезно и интересно", - пишут восхищенные посетители. А работники музея через "Артефакт" узнают, на что больше всего обращают внимание посетители. По рейтингу популярности, исходя из времени, потраченного на просмотры статей об экспонатах, в лидерах оказались "Браслет аварский" и "Женское нагрудное украшение".
Гостям Санкт-Петербурга мультимедиагид на платформе "Артефакт" помогает познакомиться с масштабной коллекцией Русского музея, экспозиция которого насчитывает более 400 тысяч экспонатов. Это самое большое в мире собрание национального изобразительного искусства.
С помощью мультимедиагида здесь рассказана история русского искусства от древней иконы XII века до советского исторического пейзажа. Приложение знакомит с историей создания этих шедевров, их авторах, откроет необычные и малоизвестные факты о знакомых произведениях.
К нацпроекту присоединились и крымские культурные центры. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте с помощью компьютера или смартфона посетители виртуально "листают" редкие издания, рассматривают фотографии и объемные экспонаты со всех сторон. Это бывший крымский дом писателя. Он сам сажал у дома деревья, некоторые дожили до наших дней. Экспозиция показывает быт писателя до мелочей.
Работает "Артефакт" и в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике - Воронцовский и Массандровский дворцы, "визитные карточки" Крыма. "Мультимедиагид удобен для наших посетителей: многие предпочитают самостоятельную прогулку групповой экскурсии, - рассказала "РГ" заведующая отделом по научно-просветительской работе музея-заповедника Светлана Верховская. - Можно приблизить изображение экспонатов, рассмотреть их в деталях. И качество очень высокое".
Из-за пандемии в музеях ввели сеансовое посещение, уменьшены экскурсионные группы. Делается все, чтобы предотвратить распространение коронавируса. И мультимедиагид в данном случае пришелся как никогда к месту - он не только делает одиночные экскурсии нагляднее, но и помогает обеспечивать безопасность.
"Мы разделяем встречные потоки, чтобы избежать неконтролируемого скопления людей. И благодаря гиду мы можем распределить людей по территории, - пояснила Светлана Верховская. - Гостям не нужно ждать, пока сформируется группа, да и гид упрощает навигацию по музею".
Чем "Артефакт" отличается от аудиогидов
Наталья Пашко, научный сотрудник Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника:
- Главное отличие "Артефакта" от аудиогидов в том, что не нужно распознавать экспонаты музеев с помощью QR-кодов.
Посетителю достаточно навести камеру телефона на какой-то предмет - фото, скульптуру, картину, - и он получит информацию в виде текста или аудио на русском или английском языках.
При этом дизайн экспозиции не портится QR-кодами. У нас бывают иностранные гости, приятно, что они могут узнать больше информации благодаря мультимедиагиду, который дает информацию на английском языке.
Кстати, мультимедиагид интересен не только молодежи, но и людям старшего возраста.