Как нацпроекты делают мир вокруг нас чище и интереснее

В Доме-музее Чехова в Ялте с помощью компьютера или смартфона посетители виртуально "листают" редкие издания, рассматривают фотографии и объемные экспонаты со всех сторон. Так работают мультимедиагиды с технологией дополненной реальности в приложении "Артефакт". Оно позволяет знакомиться с постоянной экспозицией или временными выставками удаленно из любой точки планеты. Фото: Из архива дома-музея А.П. Чехова в Ялте Фото: Их архива дома-музея А.П. Чехова в Ялте