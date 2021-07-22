Как Россия будет завоевывать рынок грузовых авиаперевозок

Россия предложит более низкую стоимость транзитной доставки грузов авиатранспортом между Китаем и Европой. Это позволит увеличить долю на мировом рынке перевозок и загрузить отечественные транспортные мощности. Мультимодальную перевозку начал внедрять аэропорт Жуковский. О подробностях проекта стало известно на площадке международного авиакосмического салона МАКС-21.

Развитие электронной коммерции заставляет транспортные компании наращивать объем перевозимых грузов и сокращать сроки доставки. Смартфоны, одежду, бытовую технику и другие товары онлайн заказывают все больше людей и получают в срок - примерно через неделю. В этой части конкурентов у авиатранспорта нет.

Однако высока стоимость перевозки. Сейчас доставка одного килограмма груза по воздуху между Азией и Европой обходится примерно в пять долларов. Если в логистическую цепочку встроится аэропорт Жуковский, стоимость транзитной доставки можно снизить на один доллар, то есть на 20%, рассказал "РГ" генеральный директор грузового оператора аэропорта компании "Жиа Карго" Евгений Солодинин. Такие условия будут привлекательны для отправителей. В результате аэропорт Жуковский планирует стать одним из крупнейших транспортных хабов России, говорит он.

Аэропорт построит новую логистическую модель. Везти будут составные грузы, часть из которых - импорт в Россию, а часть - транзит в Европу. Формировать их будет сам аэропорт через "Жиа Карго", которая предоставляет отправителям грузов комплексные услуги. То есть обеспечивается не только доставка, но и формирование, сортировка грузов, их таможенное оформление. Для этого в Китае будет открыто представительство. Проект объединит крупнейших мировых отправителей грузов. Например, аэропорт уже работает с Alibaba Group. Сейчас идет подготовка к сотрудничеству в таможенном оформлении посылок. Эту часть проекта запустят с 1 октября.

В России в аэропорту Жуковский транзитные грузы станут обрабатывать, перераспределять и отправлять дальше, но уже менее объемными самолетами. Также в логистическую цепочку будет включаться автомобильный и железнодорожный транспорт. Логистика из Жуковского в этом случае выстраивается идеально, говорит Солодинин. Из Москвы в Европу фуры доедут уже через сутки. Таким образом, аэропорт начнет выполнять функцию авиационного транзита наряду с Новосибирском и Красноярском, а в итоге планирует стать хабовым мостом между Россией и Китаем.

Впрочем, задача не только в том, чтобы получать транзитные грузы и максимально расширять доставку импорта по воздуху. Аэропорт нацелен и на развитие экспорта. В основном это военно-техническое сотрудничество.

В 2021 году Жуковский выйдет на объем в 18 тысяч тонн грузов. В следующей году планируется обрабатывать 30 тысяч тонн грузов. Достичь этих объемов в воздушной гавани рассчитывают за счет подключения e-commerce, увеличения маршрутной сети авиакомпании-партнера Sky Gates.

Это позволит выдерживать сроки доставки грузов и для россиян, говорит Солодинин. Сейчас развитие электронной торговли уже привело к максимальной загрузке действующих сетей. В пиковые периоды, например, перед рождественскими каникулами уже возможны сбои и увеличение сроков доставки посылок вместо обычных 12-14 до 16 дней.