Как убивают свободу слова: Пять лет назад погиб Павел Шеремет

О "деле Шеремета" сегодня стараются не вспоминать. Дело можно считать разваленным. Несмотря на масштабную работу, проведенную следователями, массу прямых и косвенных улик, предполагаемый организатор подрыва машины Шеремета - участник карательной операции в Донбассе Андрей Антоненко по кличке Риффмастер и непосредственная исполнительница - "волонтер" Юлия Кузьменко благодаря адвокатам и акциям поддержки со стороны неонацистов оказались под домашним арестом. На выходе из суда их с цветами ждали остальные подозреваемые и сформировавшаяся за два года группа поддержки.
Хотя у наблюдателей и следователей нет сомнения в их виновности - видео с камер наблюдения, переписка, биллинг разговоров и много другое указывают на это, над судом довлеет политическая целесообразность, а также разнонаправленные интересы украинских центров влияния. И самое главное, слишком неубедительно звучит мотивация преступления - "дестабилизация обстановки в стране", не внушающая доверия никому. Все потому, что и после смерти Шеремет, при жизни лавировавший между украинскими спецслужбами и властными группировками, остался у них в плену и используется при надобности. Например, уже ушедшему главе МВД Арсену Авакову было важно уязвить конкурентов из СБУ, чьими информаторами были обвиняемые, и отвести подозрения от своих протеже из запрещенного в России полка "Азов". Именно лидеры неонацистов, в свое время герои апологетических репортажей Шеремета, были и его последними собеседниками. Якобы их незаконные коммерческие операции привлекли внимание журналиста и он потребовал объяснений. Зеленскому от покойного Шеремета просто нужны были пиар и возможность уязвить Петра Порошенко, при котором дело не расследовалось. Для Порошенко, соответственно, делом чести стало освобождение вероятных убийц. В итоге истина не интересна никому, даже "друзьям" Шеремета, вроде небезызвестных Мустафы Найема, Сергея Лещенко и Алены Притулы, безбедно и весьма прибыльно существующих внутри уродливой украинской системы власти, миной под которой является "дело Шеремета". Разрушать систему во имя памяти Шеремета они не желают.
И если Шеремет для этой сформированной после государственного переворота системы, как ни крути, был своим и его смерть, с точки зрения участников, стала досадным эксцессом, то чужим ждать справедливости не стоит вовсе. Над их жизнью и смертью украинское правосудие и власть буквально глумятся. За два года до Шеремета в Киеве был убит писатель и журналист Олесь Бузина, его убийцы практически по горячим следам были оперативно задержаны еще не до конца "реформированной" Аваковым полицией и под тяжестью улик, в числе которых экспертизы ДНК, признались в убийстве "по причине неприязненного отношения". Но вскоре отказались от признательных показаний, были выпущены на свободу и теперь занимают свое, не самое последнее место в украинской власти. Их имена - Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба убежденные украинские неонацисты, активные боевики "майдана", а после выхода из изолятора - лидеры запрещенной в России, но привечаемой всеми властями на Украине неонацистской группировки "С14". При этом уже при Зеленском формально пребывающий под судом Медведько получил синекуру в виде членства в наблюдательном совете Национального антикоррупционного бюро, находящегося под патронатом посольства США. Более того, весной он выступил в качестве организатора нашумевшего киевского марша в честь дивизии СС "Галичина". В свою очередь Денис Полищук взят на содержание МВД и возглавляет при министерстве "рабочую группу по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных". Судебный процесс по убийству Олеся Бузины тем временем не прекращен, но стараниями адвокатов и не продолжается вопреки наличию безусловной доказательной базы.
"Меня может понять только тот человек, кто потерял сына или дочь... Я не живу, я тень. Я просто тень, и мне иногда очень больно слышать, как говорят о моем сыне. Каждый человек имеет право на жизнь, право на слово, право на свою мысль. И жизнь каждого человека должно защищать государство. Доживу ли я до конца? Конечно, нет, если так будет идти дело. Мне восемьдесят второй год", - сказала весной, в годовщину смерти сына, украинским СМИ Валентина Бузина. Но вряд ли ее услышал Владимир Зеленский, у которого тоже есть мать.
Как тени сегодня чувствуют себя и родные погибших 2 мая в Доме профсоюзов одесситы. Дело о массовом убийстве не просто не расследуется, к ответственности зачастую привлекаются те, кто выжил в том аду. Потому что истинные организаторы - Андрей Парубий, Александр Турчинов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский - продолжают занимать значительное место в выстроенной ими системе и при всех противоречиях между собой остаются неприкосновенными при ее хранителе Владимире Зеленском.