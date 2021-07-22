Китай "шокирован" планами ВОЗ по исследованию происхождения COVID-19

Высокопоставленный чиновник сферы здравоохранения Китая заявил, что Пекин шокирован планом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начать второй этап расследования с целью определить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что преждевременно "исключать потенциальную связь между пандемией и утечкой коронавируса из китайской лаборатории". В ответ Цзэн сказал, что в лаборатории города Ухань нет вируса, который может напрямую заразить людей.

По его словам, Пекин неоднократно давал разъяснения по этому поводу и не принимает план международной организации, пишет Associated Press.

Между тем

Газета Times of India опубликовала статью, опровергающую теорию утечки COVID-19 из лаборатории.

"Были значительные дебаты по поводу происхождения COVID-19, - отмечается в статье. - Драгоценное время было потрачено на размышления о том, утек ли вирус из лаборатории. Это не так". Вирус, должно быть, возник в результате естественного отбора, а не манипуляций, отмечается в публикации, цитирующей исследования некоторых ученых, в том числе Кристиана Андерсена, профессора иммунологии и микробиологии американского Исследовательского института Скриппса.

Согласно результатам исследований, опубликованным в марте в журнале Nature Medicine, новый вирус является продуктом естественной эволюции. Анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и связанных с ним вирусов не обнаружил никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории или разработан каким-либо другим образом.