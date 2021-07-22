Новости

В Германии заявили, что Россия разрушила "мечту" Запада 07:59
Новый клуб НХЛ "Сиэтл" не выбрал ни одного из россиян 07:57
Ученый рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего 07:47
На Сахалине мужа и жену осудили за убийство восьмилетней девочки 07:41
В США медики наблюдают около 200 человек из-за оспы обезьян 07:35
Китай "шокирован" планами ВОЗ по исследованию происхождения COVID-19 07:23
В Забайкалье сделают перерасчет зарплаты пожарных после жалобы Путину 07:11
Горелов: Вакцинация предотвратит появление более агрессивных штаммов 06:41
В Кургане подпольно напечатали 50 тысяч книг про Гарри Поттера 06:12
Эксперт: Появление "олимпийского" штамма коронавируса маловероятно 06:05
Россияне стали реже делать сбережения в иностранной валюте 06:00
Байден: Пандемия COVID-19 переключилась на непривитых американцев 05:56
Вильфанд рассказали о температуре воды на курортах Черного и Азовского морей 05:13
На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии 04:46
Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии 04:45
Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину 04:35
"Вектор": Вакцинация - серьезное оружие против новых штаммов COVID-19 03:52
НАСА: Марсоход Perseverance возьмет образцы грунта в ближайшие недели 03:44
Помогавшим США жителям Афганистана выдали 2,5 тысячи американских виз 03:31
Более трех тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров в Канаде 03:10
Посол РФ назвал враждебной тональность соглашения США и Германии по "СП-2" 02:30
Вильфанд: Жара вернется в Москву на следующей неделе 02:05
В МИД ФРГ назвали конструктивными договоренности с США 01:50
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России 01:02
В Швеции заключенные отпустили захваченных ранее заложников 00:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
22.07.2021 07:23
Рубрика: В мире

Китай "шокирован" планами ВОЗ по исследованию происхождения COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Высокопоставленный чиновник сферы здравоохранения Китая заявил, что Пекин шокирован планом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начать второй этап расследования с целью определить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.
Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Цзэн Исинь отверг теорию лабораторных утечек как "слух, идущий вразрез со здравым смыслом".

Фото: iStock
Китайские ученые заявили о естественном происхождении коронавируса

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что преждевременно "исключать потенциальную связь между пандемией и утечкой коронавируса из китайской лаборатории". В ответ Цзэн сказал, что в лаборатории города Ухань нет вируса, который может напрямую заразить людей.

По его словам, Пекин неоднократно давал разъяснения по этому поводу и не принимает план международной организации, пишет Associated Press.

Между тем

Газета Times of India опубликовала статью, опровергающую теорию утечки COVID-19 из лаборатории.

Фото: iStock
Ученый: Большинство специалистов считают естественным происхождение COVID-19

"Были значительные дебаты по поводу происхождения COVID-19, - отмечается в статье. - Драгоценное время было потрачено на размышления о том, утек ли вирус из лаборатории. Это не так". Вирус, должно быть, возник в результате естественного отбора, а не манипуляций, отмечается в публикации, цитирующей исследования некоторых ученых, в том числе Кристиана Андерсена, профессора иммунологии и микробиологии американского Исследовательского института Скриппса.

Согласно результатам исследований, опубликованным в марте в журнале Nature Medicine, новый вирус является продуктом естественной эволюции. Анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и связанных с ним вирусов не обнаружил никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории или разработан каким-либо другим образом.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Меркель удовлетворены приближающимся завершением "Северного потока-2"
В России проверили устойчивость Рунета при отключении от глобальной Сети
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Китай "шокирован" планами ВОЗ по исследованию происхождения COVID-19
Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро