Ключевой темой думских выборов остается борьба с коронавирусом

Опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, не внес сюрпризов, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Социологи спросили граждан: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?" Как показали результаты опроса, лидерские позиции сохраняет "Единая Россия" - ее поддержали 28% участников исследования. За второе и третье места спорят КПРФ и ЛДПР - они получили по 11%. Четверку замыкает "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 6%.
Как отметил Мамонов, у еще трех партий показатели поддержки хоть и не приближаются к проходному барьеру в 5%, тем не менее "они значимые и могут стать поводом для обсуждения". Это "Новые люди" (2,6%), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (2,2%) и "Яблоко" (1,3%).
Других участников парламентских выборов, которым не надо собирать подписи, по данным опроса, готовы поддержать так: "Коммунисты России" получили 1,2%, Российская партия свободы и справедливости, "Зеленые" и "Родина" - по 1%, а "Зеленая альтернатива", "Партия Роста" и "Гражданская платформа" - менее 1%.
Если посмотреть на результаты в разрезе групп электорального участия, то здесь другая ситуация, обратил внимание социолог. В группе, которая заявила о готовности принять участие в выборах, показатель "Единой России" улучшился до 39%. При этом рейтинги остальных партий сильно не поменялись.
На вопрос "примете вы или не примете участие в выборах депутатов Госдумы?" положительно ответил 51%. При этом 36% россиян твердо намерены прийти на избирательные участки, а 15% склоняются к такому решению. "Мы говорим о том, что явка остается высокой на уровне деклараций, и это внушает оптимизм с точки зрения организации выборов", - прокомментировал результаты Мамонов.
По мнению Марата Баширова из Института коммуникационного менеджмента, электронное голосование может существенно повлиять на итоги выборов и привлечь на них молодежь. "Оно позволяет очень быстро принять решение о голосовании тем, кто еще день назад был уверен, что голосовать не будет", - пояснил политолог свою позицию.
Основной фон нынешней кампании - это ковидная повестка и пристальное внимание к ситуации в здравоохранении, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Ключевое в социальном самочувствии - это попытка калькуляции потерь, которые могут быть понесены в связи с происходящим, - подчеркнул он. - Есть высокая усталость от ковидной повестки и запрос на образ ближайшего будущего".
По мнению Баширова, шансы на локальный успех все еще остаются у новых и молодых партий.
"Новые молодые партии изначально рассчитаны на то, чтобы провести короткий, но яркий забег. Поэтому и потенциал в наборе голосов у них выше, чем у признанных лидеров", - считает он.
Правда, в отличие от крупных политических игроков, малые партии опасаются затрагивать ковидную повестку, что может сказаться на итогах выборов, полагает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Они сидят в своих нишевых идеологических проектах. Насколько это сработает? Я затрудняюсь ответить. Но могу сказать одно: коронавирус - одна из главных тем на этих выборах", - уверен эксперт.
Всероссийский инициативный опрос ВЦИОМ проведен с 8 по 11 июля. Метод - поквартирный опрос. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.