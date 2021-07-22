Ключевой темой думских выборов остается борьба с коронавирусом

Новости

ООН: Засухи и шторма стали причиной гибели более 1,2 млн человек за 50 лет 03:42
Финансист рассказал, почему доллар скоро лишится мирового господства 03:20
В Виндзорском замке впервые за пандемию состоялась церемония смена караула 02:14
Минобороны РФ рассекретило документы о Киевской оборонительной операции 01:54
Власти Египта сообщили о минимальном числе заболевших COVID-19 за сутки 01:20
Госдеп: Участники покушения на президента Гаити проходили подготовку в США 00:52
Захарова: В борьбе против "СП-2" Вашингтон проиграл сам себе 00:21
Роскосмос назначил затопление модуля "Пирс" на 24 июля 22.07.2021
Эксперт: "Индекс бигмака" не стоит считать серьезным показателем 22.07.2021
Чиновники в Мичигане выписали себе премии из средств на борьбу с COVID 22.07.2021
Минздрав дал рекомендации по психологической помощи больным COVID-19 22.07.2021
Полки во многих британских супермаркетах опустели 22.07.2021
Белый дом ввел новые санкции против Кубы 22.07.2021
В 2020 году в Китае выявлено свыше 42 миллиона кибератак 22.07.2021
Российский Су-27 сопроводил истребитель ВВС Германии над Балтикой 22.07.2021
До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов 22.07.2021
Суд арестовал эксперта, сделавшего заключение о смерти Леонида Ошарина 22.07.2021
В Италии ввели расширенную версию "зеленного пропуска" 22.07.2021
В Русском музее открылась выставка работ Игоря Грабаря 22.07.2021
Россия и Боливия продолжат расширение торгово-экономических связей 22.07.2021
Эксперт оценил, на сколько России хватит запасов нефти 22.07.2021
В Вооруженных силах более 23 тысяч человек прошли ревакцининацию 22.07.2021
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ 22.07.2021
В Минпромторге прокомментировали итоги полугодия по промпроизводству 22.07.2021
Минск: В МИДе дали оценку литовскому закону в отношении мигрантов 22.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
22.07.2021 23:00
Рубрика: Власть

Ключевой темой думских выборов остается борьба с коронавирусом

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 165(8516)
Менее чем за два месяца до выборов в Госдуму рейтинги партий не сделали резких скачков, а актуальным у избирателей ожидаемо остается запрос на адекватные меры по борьбе с COVID-19 и улучшение ситуации в здравоохранении в целом. Динамику рейтингов партий обсудили в четверг на "круглом столе", который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, не внес сюрпризов, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Роспотребнадзор: Ситуация с COVID-19 позволяет проводить выборы

Социологи спросили граждан: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?" Как показали результаты опроса, лидерские позиции сохраняет "Единая Россия" - ее поддержали 28% участников исследования. За второе и третье места спорят КПРФ и ЛДПР - они получили по 11%. Четверку замыкает "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 6%.

Как отметил Мамонов, у еще трех партий показатели поддержки хоть и не приближаются к проходному барьеру в 5%, тем не менее "они значимые и могут стать поводом для обсуждения". Это "Новые люди" (2,6%), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (2,2%) и "Яблоко" (1,3%).

Других участников парламентских выборов, которым не надо собирать подписи, по данным опроса, готовы поддержать так: "Коммунисты России" получили 1,2%, Российская партия свободы и справедливости, "Зеленые" и "Родина" - по 1%, а "Зеленая альтернатива", "Партия Роста" и "Гражданская платформа" - менее 1%.

Если посмотреть на результаты в разрезе групп электорального участия, то здесь другая ситуация, обратил внимание социолог. В группе, которая заявила о готовности принять участие в выборах, показатель "Единой России" улучшился до 39%. При этом рейтинги остальных партий сильно не поменялись.

На вопрос "примете вы или не примете участие в выборах депутатов Госдумы?" положительно ответил 51%. При этом 36% россиян твердо намерены прийти на избирательные участки, а 15% склоняются к такому решению. "Мы говорим о том, что явка остается высокой на уровне деклараций, и это внушает оптимизм с точки зрения организации выборов", - прокомментировал результаты Мамонов.

По мнению Марата Баширова из Института коммуникационного менеджмента, электронное голосование может существенно повлиять на итоги выборов и привлечь на них молодежь. "Оно позволяет очень быстро принять решение о голосовании тем, кто еще день назад был уверен, что голосовать не будет", - пояснил политолог свою позицию.

Явка остается высокой на уровне деклараций, а электронное голосование может существенно повлиять на итоги выборов и привлечь на них молодежь

Основной фон нынешней кампании - это ковидная повестка и пристальное внимание к ситуации в здравоохранении, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Ключевое в социальном самочувствии - это попытка калькуляции потерь, которые могут быть понесены в связи с происходящим, - подчеркнул он. - Есть высокая усталость от ковидной повестки и запрос на образ ближайшего будущего".

По мнению Баширова, шансы на локальный успех все еще остаются у новых и молодых партий.

"Новые молодые партии изначально рассчитаны на то, чтобы провести короткий, но яркий забег. Поэтому и потенциал в наборе голосов у них выше, чем у признанных лидеров", - считает он.

Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами

Правда, в отличие от крупных политических игроков, малые партии опасаются затрагивать ковидную повестку, что может сказаться на итогах выборов, полагает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Они сидят в своих нишевых идеологических проектах. Насколько это сработает? Я затрудняюсь ответить. Но могу сказать одно: коронавирус - одна из главных тем на этих выборах", - уверен эксперт.

Всероссийский инициативный опрос ВЦИОМ проведен с 8 по 11 июля. Метод - поквартирный опрос. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Единый день голосования-2021

Главное сегодня

До 30% переболевших COVID-19 могут столкнуться с развитием тромбозов
Минобороны РФ рассекретило документы о Киевской оборонительной операции
Гаврилов: Киев продолжает придерживаться лживой риторики в ОБСЕ
Камеры начнут штрафовать автомобилистов за выключенные фары
Ученые: Антитела у переболевших COVID-19 сохраняются больше года
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии