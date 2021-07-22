Ключевой темой думских выборов остается борьба с коронавирусом

Менее чем за два месяца до выборов в Госдуму рейтинги партий не сделали резких скачков, а актуальным у избирателей ожидаемо остается запрос на адекватные меры по борьбе с COVID-19 и улучшение ситуации в здравоохранении в целом. Динамику рейтингов партий обсудили в четверг на "круглом столе", который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, не внес сюрпризов, рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Социологи спросили граждан: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?" Как показали результаты опроса, лидерские позиции сохраняет "Единая Россия" - ее поддержали 28% участников исследования. За второе и третье места спорят КПРФ и ЛДПР - они получили по 11%. Четверку замыкает "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 6%.

Как отметил Мамонов, у еще трех партий показатели поддержки хоть и не приближаются к проходному барьеру в 5%, тем не менее "они значимые и могут стать поводом для обсуждения". Это "Новые люди" (2,6%), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (2,2%) и "Яблоко" (1,3%).

Других участников парламентских выборов, которым не надо собирать подписи, по данным опроса, готовы поддержать так: "Коммунисты России" получили 1,2%, Российская партия свободы и справедливости, "Зеленые" и "Родина" - по 1%, а "Зеленая альтернатива", "Партия Роста" и "Гражданская платформа" - менее 1%.

Если посмотреть на результаты в разрезе групп электорального участия, то здесь другая ситуация, обратил внимание социолог. В группе, которая заявила о готовности принять участие в выборах, показатель "Единой России" улучшился до 39%. При этом рейтинги остальных партий сильно не поменялись.

На вопрос "примете вы или не примете участие в выборах депутатов Госдумы?" положительно ответил 51%. При этом 36% россиян твердо намерены прийти на избирательные участки, а 15% склоняются к такому решению. "Мы говорим о том, что явка остается высокой на уровне деклараций, и это внушает оптимизм с точки зрения организации выборов", - прокомментировал результаты Мамонов.

По мнению Марата Баширова из Института коммуникационного менеджмента, электронное голосование может существенно повлиять на итоги выборов и привлечь на них молодежь. "Оно позволяет очень быстро принять решение о голосовании тем, кто еще день назад был уверен, что голосовать не будет", - пояснил политолог свою позицию.

Явка остается высокой на уровне деклараций, а электронное голосование может существенно повлиять на итоги выборов и привлечь на них молодежь

Основной фон нынешней кампании - это ковидная повестка и пристальное внимание к ситуации в здравоохранении, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Ключевое в социальном самочувствии - это попытка калькуляции потерь, которые могут быть понесены в связи с происходящим, - подчеркнул он. - Есть высокая усталость от ковидной повестки и запрос на образ ближайшего будущего".

По мнению Баширова, шансы на локальный успех все еще остаются у новых и молодых партий.

"Новые молодые партии изначально рассчитаны на то, чтобы провести короткий, но яркий забег. Поэтому и потенциал в наборе голосов у них выше, чем у признанных лидеров", - считает он.

Правда, в отличие от крупных политических игроков, малые партии опасаются затрагивать ковидную повестку, что может сказаться на итогах выборов, полагает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Они сидят в своих нишевых идеологических проектах. Насколько это сработает? Я затрудняюсь ответить. Но могу сказать одно: коронавирус - одна из главных тем на этих выборах", - уверен эксперт.

Всероссийский инициативный опрос ВЦИОМ проведен с 8 по 11 июля. Метод - поквартирный опрос. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.