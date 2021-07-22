Кремль не видит проблемы с открытостью данных по пандемии в России

Кремль не видит причин для беспокойства по поводу открытости данных, связанных с распространением коронавируса в России. При этом власти РФ обладают всей полнотой данных для борьбы с ним. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются", - сказал он в ответ на вопрос, не волнует ли Кремль ситуация с открытостью данных по коронавирусу.

Он обратил внимание на то, что у властей РФ "есть целый набор информации" по ситуации с распространением инфекции, которая публикуется ежедневно.

"Правительство обладает все полнотой данных, которые необходимы для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с пандемией и по продолжению ускоренными темпами линии на вакцинацию населения", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он предложил журналистам, которые хотели бы получить большее количество данных, чем публикуется на официальных ресурсах, обращаться в Минздрав.

Журналисты также привели в пример публикацию, где говорится якобы об "истинных масштабах" пандемии и утверждается, что в реестре Минздрава о заболевших коронавирусом уже более 29 млн записей. "Ничего не понял из того, что там написано. Это какая-то компиляция просто непонятно чего, я вам абсолютно честно скажу, - сообщил Песков. - Не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реалии".