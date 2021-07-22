Лукашенко обсудил ядерную безопасность и экспорт

"Целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость" обязаны, по словам Александра Лукашенко, составлять суть документов, проект которых в четверг он обсуждал с руководством правительства страны, передает пресс-служба главы государства.

Одна из инициатив связана с вопросами утилизации и хранения радиоактивных отходов, которые, уточнил президент, активно используются в науке, медицине, промышленности и оборонном комплексе. А в скором времени, напомнил он, в эксплуатацию будет введен и второй энергоблок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов. Обращение с ними, как показывает международная практика, требует "создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики", - констатировал белорусский лидер.

В этой связи, уточнил он, правительство предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать эти продукты.

Затронул Лукашенко и вопросы налогового администрирования, отметив, что для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов кабмином предлагается увеличить численность сотрудников отраслевого министерства. Он попросил руководство правительства пояснить, "как дополнительные чиновники упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования".

Мотивируя свою позицию, президент обратил внимание участников совещания, что все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись. "Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта", - поставил Лукашенко задачу перед исполнительной властью страны.

В повестку дня совещания было включено и обсуждение проекта указа, который касается корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов. Этот документ, отмечают обозреватели, содержит положения, направленные на совершенствование правового статуса холдингов, порядка создания и функционирования, а также касающиеся особенностей работы холдингов с участием государства.

Предупредив коллег, что национальное законодательство, по его мнению, не должно часто меняться, Лукашенко поинтересовался, все ли аспекты учтены при выработке данного проекта. Он обратил внимание, что вопросы, регулируемые данным указом, затрагивают большое число организаций. В настоящее время в государственном реестре 95 холдингов, которые объединяют 643 предприятия, производящих почти четверть промышленной продукции страны. "Поэтому хотелось бы услышать более глубокие оценки того, что это даст предприятиям. Не являются ли данные предложения "оторванными от земли"? Какая на самом деле польза от их реализации?" - уточнил суть своих сомнений глава государства.

Подробного анализа заслужило на встрече и предложение правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Президент, прежде всего, напомнил, что уже неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в этой сфере. "Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - потребовал белорусский лидер. - Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы".

Кроме того, на совещание был вынесен вопрос перехода на новую форму постдипломной подготовки врачей-специалистов. "Очень серьезная тема, - полагает оратор. - Мы должны определиться, надо нам, совершенствуя нынешнюю систему, осуществлять ее ломку, хоть в минимальном смысле, или не надо?". Он убежден, что не нужно гнаться за зарубежными веяниями и слепо их перенимать, а необходимо совершенствовать собственную систему, сохраняя все положительные наработки.

Президент поставил задачу перед кабинетом Романа Головченко еще раз вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты представленных документов. "К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования", - резюмировал Лукашенко.